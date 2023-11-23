Как сделать уборку за час перед внезапным приходом гостей

Тиктокерша Роза Пикоза (@rosapicosa) подсказала, как сделать уборку всего за час перед внезапным приходом гостей. На ролик блогерши, в котором она указала на способ быстрого наведения порядка, обратило внимание издание The Sun.

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Свой метод Пикоза называет кризисным. По ее словам, нужно использовать таймер, выставленный на 15 минут, чтобы на каждую комнату тратить не больше этого времени. Первым делом девушка сделала уборку в гостиной, где будет принимать друзей. Для этого она собрала все лишние игрушки и одежду в корзину для белья, а все подлежащие выбрасыванию вещи и остатки еды — в мешок для мусора. Затем, когда таймер сработал, блогерша аналогичным образом поступила и со второй комнатой.

При этом она рекомендовала не отвлекаться на уголки, которые гости не увидят, а также не затевать стирку.

«Придерживайтесь таймера, чтобы не отвлекаться ни на что постороннее и в данный момент неважное», — отметила девушка.