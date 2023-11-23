Как растянуть тесную обувь, если она жмет

Вместо того чтобы страдать или избавляться от обуви, предлагаем десять советов, которые помогут вам растянуть тесную пару и сохранить ее для удобного использования. Итак, что можно сделать, если обувь жмет:

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1. Носки

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Наденьте несколько пар носков и обуйтесь, чтобы ваши ноги создали дополнительное давление, растягивая обувь.

2. Замораживание

Наполните пакеты для льда водой, положите их в обувь и поместите в морозильную камеру на ночь. Вода замерзнет и расширит обувь. После этого достаньте пакеты и дайте им полностью растаять перед тем, как надеть пару.

3. Спирт

Нанесите небольшое количество спирта на влажную тряпку и протрите внутреннюю поверхность обуви. После этого наденьте пару носков и саму пару. Во время ношения обувь будет растягиваться, следуя форме вашей ноги.

4. Фен или пар

Поднесите горячий фен к тесным участкам обуви или используйте паровую баню для ног. Тепло поможет растопить кожу и растянуть обувь, позволяя паре лучше подстраиваться под ваши ноги.

5. Специальные расширители

Если обувь жмет, вам могут помочь инструменты, которые позволяют растянуть пару точечно, сосредоточиваясь на конкретных участках, которые жмут. Они обычно имеют регулируемые размеры и формы для идеальной подгонки.

6. Растяжка в обувной мастерской

Если вам требуется значительная растяжка обуви или у вас есть деликатные или дорогостоящие пары, лучше обратиться к профессионалам в обувную мастерскую. Они смогут растянуть обувь без риска для ее повреждения.

7. Масло

Вы можете использовать специальное масло для растяжки обуви, которое наносится на область, где она жмет. Регулярное использование этого масла поможет постепенно растягивать обувь и обеспечить комфорт.

8. Ручная растяжка

Наденьте пару и прогуляйтесь по дому в течение нескольких часов. Это поможет вам растянуть обувь и адаптироваться к ней.

9. Не забывайте о подошве

Растянутая подошва может сделать обувь более широкой и удобной. У вас есть несколько вариантов: передать обувь профессионалам, чтобы они заменили подошву на более широкую, или использовать специальные вставки или стельки для растяжения подошвы.

10. Покупайте обувь своего размера

Наконец, чтобы избежать проблем с тесной обувью, всегда старайтесь покупать обувь своего размера. Измерьте ступню перед походом в магазин, чтобы убедиться, что вы приобретаете обувь, подходящую именно вам.