Как избавиться от запаха в обуви: 7 рабочих способов

Избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях не так сложно, если знать, почему в обуви появляется запах и как это сделать.

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«Рамблер» рассказывает, как ухаживать за обувью, чтобы в ней появлялся неприятный запах, и что нужно делать, чтобы ноги оставались здоровыми.

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Почему появляется запах в обуви

Пот и бактерии. Когда ноги потеют, в обуви образуется влага, которая становится идеальной средой для размножения бактерий. Со временем из-за этого появляется неприятный запах.

Носки. Даже если ноги вы моете регулярно, но забываете менять носки, запах все равно появится, поскольку носки также могут накапливать бактерии, которые передаются на обувь.

Материалы. Некоторые материалы, чаще всего синтетические, из которых делают обувь, могут сильнее впитывать и дольше удерживать запахи.

Влажность. Если обувь хранится во влажном месте, то это может привести к появлению запаха.

Как избавиться от запаха в обуви

Проветривайте обувь. После каждого использования оставляйте обувь на воздухе, чтобы она высохла и проветрилась. Используйте специальные средства. Существуют спреи и порошки для устранения запаха в обуви. Они могут содержать антисептики, которые убивают бактерии, или ароматизаторы, которые маскируют запах. Их можно купить, а можно сделать самостоятельно. Для изготовления домашнего «дезодоранта» для обуви вам понадобится: мешочек из тонкой ткани, сода, активированный уголь и детская присыпка. Ингредиенты можно смешать, а можно использовать один из них. Засыпьте все в мешочки и положите в обувь на ночь. Сушите обувь правильно. Если обувь мокрая, то ее нужно высушить до конца, чтобы избежать появления запаха. Никогда не сушите обувь на батарее или под прямыми солнечными лучами. Используйте стельки с активированным углем. Обычно на упаковке таких стелек есть специальная маркировка, указывающая на то, что они предотвращают появление неприятного запаха. Они поглощают влагу и нейтрализуют запахи. Мойте обувь. Если обувь можно стирать, то регулярно стирайте ее в стиральной машине или руками с использованием специальных моющих средств. Храните обувь правильно. Обувь нужно хранить в сухом и прохладном месте, чтобы избежать появления запаха. Если у вас есть специальная коробка для обуви, то используйте ее. Заведите вторую пару. На самом деле это поможет и избавить обувь от запаха, и продлить срок ее службы.

Почему зимой так важно переобуваться в офисе

В офисе желательно переобуваться в сменную обувь. Особенно важным это становится зимой. Во-первых, так вы не будете распространять уличную грязь и соль по всему полу, а во-вторых, сохраните ноги здоровыми. Дело в том, что зимняя обувь предназначена для улицы, а не для теплого помещения.

В утепленной обуви быстро станет жарко, ноги гарантированно будут потеть, а теплая и влажная среда идеальна для размножения ненужных бактерий и грибков. Поэтому если вам важно сохранить здоровье ног, заведите сменную пару на работе. Так вы сохраните чистоту в офисе и здоровье собственных ног.

Как избавиться от соляных разводов на обуви

Если вы заранее обработаете обувь водоотталкивающим спреем, вы сможете уберечь обувь от появления на ней соленых разводов. Если некрасивые белые разводы уже появились, справиться с ними поможет лимон. Отрежьте дольку, протрите обувь, оставьте на некоторое время и смойте мягкой губкой. Затем нанесите на обувь крем с воском и водоотталкивающий спрей.