Дачникам назвали способ спасти теплицу от обрушения зимой
Зимой теплится обрушится под весом снега, если не укрепить ее осенью. Способы сделать постройку прочнее дачникам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает портал «БелНовости».
Эксперт советует на период холодов снять поликарбонат, оставив один каркас теплицы, однако такой способ подойдет не всем. Кроме этого можно установить Т-образные подпорки.
Коврижных подчеркивает, что укреплять теплицу подпорками необходимо именно под дугами, а не под проходящим под крышей горизонтальными стяжками — установка в этом месте не защитит строение от поломки. Дизайнер отметила, что лучше всего будет подвести по крышу доску-дюймовку и упереть подпорки в нее.
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