Дачникам назвали способ спасти теплицу от обрушения зимой

Эксперт советует на период холодов снять поликарбонат, оставив один каркас теплицы, однако такой способ подойдет не всем. Кроме этого можно установить Т-образные подпорки.

Коврижных подчеркивает, что укреплять теплицу подпорками необходимо именно под дугами, а не под проходящим под крышей горизонтальными стяжками — установка в этом месте не защитит строение от поломки. Дизайнер отметила, что лучше всего будет подвести по крышу доску-дюймовку и упереть подпорки в нее.