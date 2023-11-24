Дизайнер рассказала, какие новогодние украшения уже не в тренде

В ожидании наступления Нового года россияне стараются украсить свои дома и квартиры светящимися инсталляциями, гирляндами и игрушками. Профессиональный дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в разговоре с «Вечерней Москвой» дала рекомендации, от чего лучше отказаться, чтобы не переборщить с декорированием дома.

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Излишние украшения и декор

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В предновогодней суете многие оставляют на последние дни декорирование дома и уже в процессе не замечают, что переборщили. В результате от пестроты хочется спрятаться под пушистый плед и переждать праздник.

Я рекомендую декорировать жилище точечно, определив, например, несколько зон, где декор будет уместным и только подчеркнет безупречный вкус хозяев. Входная группа, гостиная, детская — вот те помещения в квартире, где декор в умеренных количествах будет кстати. Стоит учитывать, что и сам праздничный стол с кулинарными шедеврами и сервировкой также играет в визуальном восприятии не последнюю роль, поэтому отталкивайтесь в украшении зоны, где соберутся гости, помня об этом, — посоветовала дизайнер.

В качестве простых декоративных элементов Кузнецова порекомендовала использовать традиционные праздничные атрибуты, такие как еловые веточки, шишки, мандарины, конфеты в красочных обертках. Конечно, о зоне для подарков тоже стоит подумать, она должна поддерживать общую стилистику.

Скандинавские мотивы

Украшение дома в стиле сканди, в отличие от мебели в таком же стиле, с каждым годом теряет свою популярность. Не последнюю роль в этом играет тренд на азиатские мотивы.

— Советую в этом году не увлекаться традиционными для европейских празднеств имбирными человечками, оленями и прочими атрибутами. Можно смело привносить в новогоднюю стилистику более яркие краски. Как утверждают эксперты-востоковеды, предстоящий год дракона должен быть по-настоящему искристым, — пояснила специалист.

Серебро, золото, красный, темно-зеленый — вот, пожалуй, самые выгодные расцветки в интерьерном убранстве дома к новогодней ночи. Пусть блеск ярких шаров, хрусталя, декора, стола с изысканными угощениями создадут праздничную атмосферу, добавила дизайнер.

Избыточность световых гирлянд

В последние годы возникла какая-то особенная мода у россиян увешивать жилище мерцающими на разный лад гирляндами. На окнах, в гостиной, прихожей и так далее. И ладно бы, они были в одном стиле или созвучны по оттенкам, можно было бы не так сильно рефлексировать на этот счет. Но чаще всего происходит так, что даже окна в одном помещении мерцают разными, зачастую не пересекающимися красками.

— Постарайтесь уравновесить подобный декор и акцентно его использовать в помещении, иначе будет казаться, что вы катаетесь на детской карусели, которая не делает остановок. Я рекомендую украсить световыми гирляндами елку как главный символ праздника и добавить настенный световой декор в детской, — добавила спикер.