Как украсить дом перед Новым годом

Профессиональный дизайнер Ксения Кузнецова рассказала о лучших решениях в праздничном декорировании дома, а также указала на распространенные ошибки в оформлении интерьера, сообщает «Вечерняя Москва».

© Мир24

Люди зачастую начинают украшать помещения за несколько дней до Нового года и в суете не осознают, что переборщили.

«Я рекомендую декорировать жилище точечно, определив, например, несколько зон, где декор будет уместным и только подчеркнет безупречный вкус хозяев. Входная группа, гостиная, детская – вот те помещения в квартире, где декор в умеренных количествах будет кстати», – рассказала эксперт.

Ксения Кузнецова также подчеркнула, что при украшении дома стоит помнить об оформлении, в частности, новогоднего стола в гостевой зоне, который в интерьере всего помещения занимает далеко не последнее место.Дизайнер предложила использовать простые декоративные элементы, такие как еловые веточки, шишки, мандарины, конфеты в красочных обертках. Следует также обратить внимание на зону для подарков – важно, чтобы она не выбивалась из общей стилистики.

В настоящее время набирают популярность азиатские мотивы в декорировании. Эксперт предложила не зацикливаться на типично европейских украшениях, а, вместо этого, обратить внимание на восточные, тем более, что впереди – год дракона.

Жители России любят украшать дома мерцающими вразнобой гирляндами. Причем довольно часто это делается неумело, из-за чего окна в одном помещении могут светиться совершенно разными, часто не пересекающимися цветами.