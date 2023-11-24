Кинологи рассказали, как правильно купить породистую собаку

При покупке породистой собаки важно помнить несколько правил, которые помогут избежать мошенников и недобросовестных заводчиков. О них рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Кинологи не рекомендуют покупать собаку на щенячьих фермах, на которых массово выращивают щенков. Фермеры не регистрируют собак и редко предоставляют все необходимые документы. Также не стоит покупать собаку по объявлению в интернете.

Проверенного заводчика можно найти на крупных кинологических выставках, а также через опытных собаководов. При общении с таким заводчиком стоит уточнить, как давно был открыт питомник, как содержатся животные, чем их кормят.

Покупать щенка лучше в месте, где он родился и вырос, так вы сможете оценить качество содержания собак, взаимоотношения между питомцами, познакомиться с матерью щенка. Стоит учесть, что проверенные заводчики не будут предлагать большие скидки, передает «Радио 1».

Перед покупкой нужно составить договор купли-продажи. В нем нужно прописать кличку щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дату рождения, номер клейма и, если собака чипирована, номер чипа.