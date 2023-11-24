Что означают символы на духовке и зачем они нужны

Современные духовые шкафы напоминают сложные технические устройства и иногда разобраться в них бывает сложно даже для опытных домохозяек, а тем более для мужчин.

Что означают символы на духовке и зачем они нужны
© Ru.123rf.com

"Рамблер" разбирался, что же на самом деле означают загадочные значки на духовке.

Видео дня

Полоски в квадрате

Если вы видите квадратик с горизонтальной полосой в верхней части, то она говорит о включении верхнего ТЭНа. Некоторые модели духовок предусматривают более интенсивный верхний нагрев, и тогда в квадрате чаще всего будет две полосы наверху.

Прерывистая линия в верхней части квадрата будет говорить о том, что ТЭН работает в щадящем режиме не более 150 градусов.

Соответственно, полоска в нижней части квадрата говорит о том, что активирован нижний ТЭН, который представляет с собой ту же варочную панель, находящуюся в замкнутом пространстве. Этот режим подходит для готовки на пару или доведения уже подрумянившихся блюд до готовности.

Если внутри квадрата есть две горизонтальные линии, вверху и внизу, то активируются и верхний, и нижний ТЭНы. В таком случае есть двойной источник тепла и блюда готовятся более равномерно.

Треугольники и зигзаги

Волнистая линия или три перевернутых треугольника в верхней части квадрата означают активацию функции гриля. Гриль работает как имитация жара от углей, только сверху шкафа. Гриль часто используют, чтобы подрумянить блюдо или комбинируют с нагревом и конвекцией.

Лампочка

Включенная лампочка в квадрате показывает подсветку рабочей камеры духовки. Иногда подсветка может обозначаться пиктограммой солнца.

Вентилятор

Значок-пропеллер означает, что в духовом шкафу есть конвекция. Тогда вентилятор на задней стенке помогает равномернее распределить тепло. При конвекции блюда готовятся быстрее, уменьшается потребление электроэнергии, отпадает необходимость прогревать духовку.

Часы

Очевидно, что значок часов — это функция таймера. С ним вы сможете устанавливать время работы духовки.

Колокольчик же указывает на включение звукового сопровождения то есть когда таймер срабатывает, вы услышите звук.

Снежинка с каплей

Этот значок говорит о функции размораживания. Нагрев камеры в таком случае осуществляется в низком диапазоне, не превышающем 40 60 °С.

Auto

В современных духовках бывают значки с такой маркировкой. Это значит, что вы выбираете тип продукта, и духовка сама готовит в оптимальном режиме.

Замок или значок детской головы

Это говорит о блокировке от детей, которая активируется, чтобы избежать случайного нажатия.

LTC

Аббревиатура LTC указывает на режим медленной готовки. Например, мясо, которое нужно готовить долго, но не пересушивать.

С вином, чесноком и перцем: три рецепта хрустящей курицы в духовке

Солнце или три вертикальные волнистые линии

Такой символ говорит о функции сушки, когда из продукта выпаривается влага. Этот режим подходит для сушки грибов, овощей или зелени/фруктов.

Три капли

Этот значок указывает на влажную тепловую обработку, которую используют вместо готовки на пару. В таком случае пар проникает в продукт, сохраняя сочность и полезные вещества.

Листочек или надпись ECO

Такой значок указывает на экономичный режим, достигаемый из-за настроенного режима конвекции и одновременной работе нескольких ТЭНов.

Полоска с волнистыми вертикальными линиями

Полоска в квадрате и исходящие от нее волнистые вертикальные "струи пара" показывают опцию поддержания тепла в духовке. Так можно сохранять тепло у уже приготовленной еды, чтобы она не остыла до подачи на стол.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости