Что означают символы на духовке и зачем они нужны

Современные духовые шкафы напоминают сложные технические устройства и иногда разобраться в них бывает сложно даже для опытных домохозяек, а тем более для мужчин.

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"Рамблер" разбирался, что же на самом деле означают загадочные значки на духовке.

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Полоски в квадрате

Если вы видите квадратик с горизонтальной полосой в верхней части, то она говорит о включении верхнего ТЭНа. Некоторые модели духовок предусматривают более интенсивный верхний нагрев, и тогда в квадрате чаще всего будет две полосы наверху.

Прерывистая линия в верхней части квадрата будет говорить о том, что ТЭН работает в щадящем режиме не более 150 градусов.

Соответственно, полоска в нижней части квадрата говорит о том, что активирован нижний ТЭН, который представляет с собой ту же варочную панель, находящуюся в замкнутом пространстве. Этот режим подходит для готовки на пару или доведения уже подрумянившихся блюд до готовности.

Если внутри квадрата есть две горизонтальные линии, вверху и внизу, то активируются и верхний, и нижний ТЭНы. В таком случае есть двойной источник тепла и блюда готовятся более равномерно.

Треугольники и зигзаги

Волнистая линия или три перевернутых треугольника в верхней части квадрата означают активацию функции гриля. Гриль работает как имитация жара от углей, только сверху шкафа. Гриль часто используют, чтобы подрумянить блюдо или комбинируют с нагревом и конвекцией.

Лампочка

Включенная лампочка в квадрате показывает подсветку рабочей камеры духовки. Иногда подсветка может обозначаться пиктограммой солнца.

Вентилятор

Значок-пропеллер означает, что в духовом шкафу есть конвекция. Тогда вентилятор на задней стенке помогает равномернее распределить тепло. При конвекции блюда готовятся быстрее, уменьшается потребление электроэнергии, отпадает необходимость прогревать духовку.

Часы

Очевидно, что значок часов — это функция таймера. С ним вы сможете устанавливать время работы духовки.

Колокольчик же указывает на включение звукового сопровождения то есть когда таймер срабатывает, вы услышите звук.

Снежинка с каплей

Этот значок говорит о функции размораживания. Нагрев камеры в таком случае осуществляется в низком диапазоне, не превышающем 40 60 °С.

Auto

В современных духовках бывают значки с такой маркировкой. Это значит, что вы выбираете тип продукта, и духовка сама готовит в оптимальном режиме.

Замок или значок детской головы

Это говорит о блокировке от детей, которая активируется, чтобы избежать случайного нажатия.

LTC

Аббревиатура LTC указывает на режим медленной готовки. Например, мясо, которое нужно готовить долго, но не пересушивать.

Солнце или три вертикальные волнистые линии

Такой символ говорит о функции сушки, когда из продукта выпаривается влага. Этот режим подходит для сушки грибов, овощей или зелени/фруктов.

Три капли

Этот значок указывает на влажную тепловую обработку, которую используют вместо готовки на пару. В таком случае пар проникает в продукт, сохраняя сочность и полезные вещества.

Листочек или надпись ECO

Такой значок указывает на экономичный режим, достигаемый из-за настроенного режима конвекции и одновременной работе нескольких ТЭНов.

Полоска с волнистыми вертикальными линиями