Красная пуансеттия: как вырастить рождественский цветок дома

Пуансеттия традиционно считается одним из символов Рождества в Америке и Европе из-за ее огненно-красных лепестков, по форме напоминающих Вифлеемскую звезду. В России этот цветок также часто выращивают дома – он зацветает как раз к новогодним праздникам. Пуансеттия считается символом достатка и семейного благополучия. Однако растение не столь просто в уходе, как кажется.

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Вы решили приобрести его и не знаете, как правильно ухаживать за столь необычным цветком? Рекомендуем присмотреться к следующим советам.

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Если вы только приобрели цветок в магазине , то лучше его пересадить в более комфортный горшок большего размера. Пересаживать растение нужно бережно, чтобы корни остались в целости и сохранности. На дно горшка обязательно высыпьте слой дренажа, затем треть заготовленного грунта, а после разместите по центру растение. (Кстати, почву лучше взять слабокислую и хорошо дренированную). Засыпьте пустоты землей, хорошенько утрамбуйте и полейте. После чего пуансеттию лучше поставить в теплое светлое место.

Уход в осенне-зимний период за цветком сводится к тому, чтобы обеспечить восьмичасовой световой день (в случае необходимости включать лампу дневного цвета), отсутствие сквозняков и холода, а также достаточную влажность воздуха – около 70%. Поливать растение необходимо водой комнатной температуры, иначе цветки быстро опадут и корневая система начнет гнить. Важно, чтобы в конце сентября цветок не освещался ночью, чтобы сформировались будущие цветы.

Уход в весенне-летний период требует понижения температуры, так как растение переходит в стадию отдыха для подготовки к новому цветению. Также нужно избегать сквозняков и резких скачков тепла и холода. Можно держать пуансеттию на открытом воздухе, закрывая от прямых солнечных лучей.

Подкормка нужна цветку с весны до поздней осени: подойдут любые минеральные удобрения. Непосредственно перед цветением можно добавить калийно-фосфорных удобрений. А вот во время цветения в подкормке нет необходимости.