Оформляем интерьер в квартире в греческом стиле: советы дизайнера

Для необычных, стильных интерьеров часто дизайнеры рекомендуют вдохновляться какими-то странами и их обычаями. Один из самых интересных примеров – Греция. В таком дизайне сочетается простота, лаконичность и безупречный вкус. Если хотите у себя дома воссоздать красоту Эллады, следуйте нескольким правилам.

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- Используйте сдержанную цветовую гамму пастельных тонов, основные оттенки – голубой, оливковый, лимонный и бежевый. Также можно добавить вкрапления геометрического орнамента в отделку стен и потолка.

- Соблюдайте минимализм, не должно быть сложных конструкций, роскоши и позолоты.

- Из отделочных материалов подойдет декоративная штукатурка, причем лучше с рельефностью и небольшой кривизной. От пластика и бумажных обоев лучше отказаться.

- Используйте тонкий тюль, а не тяжелые занавески, чтобы помещение было максимально насыщено светом. Также надо организовать сразу несколько источников освещения – не только люстра, но и абажур, бра, точечная подсветка.

- В качестве напольного покрытия идеально подходит натуральный камень, мозаика, кафель. Также можно использовать пробковое покрытие или наливные полы, стилизованные под мрамор.

- Выбирайте максимально простую мебель: деревянные тумбочки, антикварные кровати, лаконичные шкафы, изделия из ротанга и лозы. Не подойдут к греческому стилю стеклянные столики и полки.