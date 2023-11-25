Как украсить свой дом растениями правильно: советы флористов

Вне всяких сомнений: растения преображают помещение, делают его более уютным и привлекательным. Но они не только украшают дом.

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Растения, как известно, очищают воздух, а также улучшают настроение.

Как же правильно выбрать растения и ухаживать за ними, чтобы они долго радовали своим видом? В этой статье мы собрали самые популярные советы флористов.

1. Выбирайте растения, которые подходят для вашего дома

Перед тем, как купить растение, убедитесь, что оно подходит для вашего дома. Узнайте, какие условия нужны для его выращивания: сколько света, влажности и температуры. Если у вас мало света, выбирайте растения, которые любят тень. Если вам трудно ухаживать за растениями, выбирайте те, которые не требуют особого ухода.

2. Правильно располагайте растения в доме

Размещайте растения в разных частях дома, чтобы создать разнообразие и гармонию. Например, на кухне можно выращивать травы, а в гостиной – большие растения в кашпо. Учитывайте также освещение и температуру в каждой комнате.

3. Ухаживайте за растениями

Ухаживайте за растениями регулярно. Поливайте их вовремя, подкармливайте специальными удобрениями, удаляйте сухие листья и цветы. Обратите внимание на состояние почвы и корней – они должны быть здоровыми.

4. Используйте красивые горшки и кашпо

Выбирайте красивые горшки и кашпо для растений. Они могут быть разных форм и размеров, чтобы подходить под каждый вид растения. Также можно использовать различные материалы: глина, керамика, дерево и т.д.

5. Создавайте композиции из нескольких растений

Создавайте композиции из нескольких растений. Это поможет создать интересный дизайн и добавить разнообразие в интерьер. Например, можно создать мини-сад в большом кашпо или выставить несколько растений на стеллаже.

6. Не бойтесь экспериментировать

Не бойтесь экспериментировать с разными видами растений и их расположением в доме. Это поможет вам найти оптимальный вариант, который будет соответствовать вашим желаниям и условиям дома.