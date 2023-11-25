Агроном рассказала, для чего подходит железистая вода

«Очистить воду можно двумя способами. Один – отстаивать, другой – использовать фильтры грубой и мелкой очистки. Первые очищают от песка, ила. Вторые улавливают даже мельчайшие частицы примесей, но стоят они дорого. У нас на даче стоят фильтры грубой очистки. Если бы их не было, все краны забились бы илом», – рассказала главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.