Агроном рассказала, для чего подходит железистая вода

Агроном Татьяна Орлова рассказала, для чего подходит железистая вода
Если на участке вода богата железом, как ее очистить и для чего можно использовать, подсказала специалист.
«Очистить воду можно двумя способами. Один – отстаивать, другой – использовать фильтры грубой и мелкой очистки. Первые очищают от песка, ила. Вторые улавливают даже мельчайшие частицы примесей, но стоят они дорого. У нас на даче стоят фильтры грубой очистки. Если бы их не было, все краны забились бы илом», – рассказала главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.
Но и фильтрованную воду нужно отстаивать в какой-то емкости. Осадок железа будет скапливаться внизу. И должен быть выпускной кран, позволяющий сливать этот осадок, только тогда такой водой можно поливать.
В быту железистой водой агроном не советует пользоваться. Ни пить, ни стирать – в последнем случае на ТЭНе будет оседать накипь и машинка выйдет из строя.