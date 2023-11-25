Как из черенка вырастить большое и красивое растение: инструкция

Если цветовод чтит традиции, он наверняка не устоит перед тем, чтобы "украсть" листочек или даже веточку, понравившегося растения. И многие уверяют, что такие гораздо лучше укореняются и развиваются. Но воровать вовсе не обязательно, если знать, что нужно черенку, чтобы успешно нарастить корни и превратиться в роскошное растение.

Как из черенка вырастить большое и красивое растение: инструкция
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"Рамблер" предлагает простую и понятную инструкцию для начинающих цветоводов, которые хотят, чтобы у них все получалось с первого раза.

  1. Выбираем способ укоренения - в воде, субстрате или же используем живой мох сфагнум. В зависимости от вида растения. Универсальным способом считается вода.
  2. Немного подсушиваем черенок, чтобы срез затянулся тонкой сухой пленочкой. Это предотвратит развитие болезней.
  3. Окунаем срез в воду, затем в любой укоренитель и уже окончательно ставим в воду.
  4. В воду добавляет одну-две таблетки активированного угля.
  5. Когда черенок даст корни, пересаживаем в небольшой стаканчик или горшок по размеру корневой системы.
  6. Через некоторое время можно полить удобрением с фосфором, чтобы стимулировать развитие корней.
  7. Когда черенок еще подрастет, можно в качестве подкормки использовать удобрения, содержащие азот. Этот элемент отвечает за наращивание зеленой массы.
  8. Калий можно добавить в том случае, если вы хотите ускорить цветение.
  9. Если видите, что растению как будто не хватает сил, используйте комплексное удобрение.

А дальше действуйте по состоянию. Если листья выглядят уставшими, можно снова добавить азот. Если хотите стимулировать корнеобразование, используйте фосфор.

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Важный момент! Любые удобрения можно вносить, если растение здорово - у него не гниют корни и его не едят вредители.

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