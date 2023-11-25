Как из черенка вырастить большое и красивое растение: инструкция
Если цветовод чтит традиции, он наверняка не устоит перед тем, чтобы "украсть" листочек или даже веточку, понравившегося растения. И многие уверяют, что такие гораздо лучше укореняются и развиваются. Но воровать вовсе не обязательно, если знать, что нужно черенку, чтобы успешно нарастить корни и превратиться в роскошное растение.
"Рамблер" предлагает простую и понятную инструкцию для начинающих цветоводов, которые хотят, чтобы у них все получалось с первого раза.
- Выбираем способ укоренения - в воде, субстрате или же используем живой мох сфагнум. В зависимости от вида растения. Универсальным способом считается вода.
- Немного подсушиваем черенок, чтобы срез затянулся тонкой сухой пленочкой. Это предотвратит развитие болезней.
- Окунаем срез в воду, затем в любой укоренитель и уже окончательно ставим в воду.
- В воду добавляет одну-две таблетки активированного угля.
- Когда черенок даст корни, пересаживаем в небольшой стаканчик или горшок по размеру корневой системы.
- Через некоторое время можно полить удобрением с фосфором, чтобы стимулировать развитие корней.
- Когда черенок еще подрастет, можно в качестве подкормки использовать удобрения, содержащие азот. Этот элемент отвечает за наращивание зеленой массы.
- Калий можно добавить в том случае, если вы хотите ускорить цветение.
- Если видите, что растению как будто не хватает сил, используйте комплексное удобрение.
А дальше действуйте по состоянию. Если листья выглядят уставшими, можно снова добавить азот. Если хотите стимулировать корнеобразование, используйте фосфор.
Важный момент! Любые удобрения можно вносить, если растение здорово - у него не гниют корни и его не едят вредители.
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