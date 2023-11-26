Самые "живучие" комнатные растения

"Неубиваемые" растения пригодятся не только тем, кто совсем не хочет ухаживать за растениями. Они станут идеальным выбором для тех, кто любит путешествовать или слишком загружен и не хочет увеличивать количество домашних дел. В материале "Рамблера" мы расскажем про самые популярные цветки-выживальщики.

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Драцена трехполосная

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Драцену трехполосную называют щучьим хвостом или тещиным языком. Растение не только украшает интерьер, но и является одним из лучших природных очистителей воздуха. Щучий хвост не требует особого ухода, цветок можно поставить в любом месте комнаты и поливать раз в две-три недели.

Замиокулькас

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Замиокулькасу или "денежному дереву" достаточно даже самого слабого света. Его корни могут накапливать воду — благодаря этому растение легко обходится без полива неделями или даже месяцами. Единственный способ убить это растение — это слишком много воды, а единственная проблема — это большой горшок, который придется купить, когда замиокулькас сильно разрастется.

Тилландсия

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В природе тилландсия растет на стволах деревьев и скалистых поверхностей — ее корневая система невелика или может вообще отсутствовать. Благодаря этому тилландсия настолько проста в уходе, что ей даже не нужна почва — это воздушное растение можно поместить в небольшой аквариум на слой из гальки или подвесить в стеклянном шаре. Поливать тилландсию не нужно — достаточно регулярных опрыскиваний.

Спатифиллум

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