Как вырастить голубую ель на Новый Год

Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними многие займутся установкой новогодней ели. И практически у всех есть возможность вырастить себе такую красивую ель, как голубую. Для этого понадобится не так много усилий, пишет Telegram-канал «Дача: советы огородникам и садоводам».

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Позаботиться о таком новогоднем украшении нужно заранее и прежде всего это актуально для владельцев частных домов. Почти в любом городе сейчас есть посадки голубых елей и именно в таких местах можно найти семена для выращивания.

Для этого осенью нужно внимательно осмотреть место произрастания елей и собрать от них шишки. Затем их следует высушить просто на листке бумаги. Шишки раскроются и семена будут высыпаться из нее сами. Семена можно посадить уже под зиму в комфортном местечке на своем участке. А можно поместить их в мокрый песок и поставить в холодильник до весны.

Весной семена надо рассадить по емкостям по примеру рассады. Не удивляйтесь, если всходы окажутся не голубыми, а зелеными. Это особенность голубых елей — они дают потомство сразу двух цветов. Зеленые ростки можно просто выдернуть и выбросить, а голубые продолжат «процветать». Уже к следующему Новому году у вас будет совсем маленькая, но вполне праздничная елочка.