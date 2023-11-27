Фермер назвал неприхотливые сорта винограда для начинающих

Выбрать сорт винограда для разведения так же важно, как и знать технологии выращивания этой культуры, ведь от этого зависит количество урожая.

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По словам фермера Александра Дмитриева, начинающим виноградарям в первую очередь необходимо присмотреться к сорту Академик.

«Надежный, неприхотливый, находка для начинающих. Если вы и допустите ошибку, например, в нагрузке плодами, он не оставит вас без урожая. Рабочая лошадка! Получен с участием Кодрянки, взял от нее самое лучшее. Не горошит. Грозди крупные, до 1 кг, умеренно рыхлые. Ягоды – удлиненные пальчики, 10–12 г, мякоть плотная, высокосахаристая, отличного вкуса. Срок созревания – ранний», – говорит специалист.

Также для новичков подойдет сорт Дубовский Розовый. Ягоды у него тоже большие, до 20 г, удлиненные с загнутым кончиком, ярко-розового цвета. Вкус гармоничный, очень приятный. Тоже ранний.