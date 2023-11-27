Кинолог: чтобы научить собаку просить, нужно угадывать ее желания

"Чтобы научить собаку сообщать вам, что она хочет попить, всякий раз, когда она подходит к миске с водой и касается ее, вы произносите вслух "Пить" и доливаете воду. Постепенно собака привыкнет к тому, что слово "Пить" обозначает именно воду в миске, и когда она захочет пить, надо подойти к миске и потыкать ее", — рассказал Голубев.