Кинолог Голубев: чтобы научить собаку просить, нужно угадывать ее желания

Чтобы научить собаку выражать просьбы, важно выдавать питомцу желаемое в тот момент, когда он четко обозначает, чего хочет. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог: чтобы научить собаку просить, нужно угадывать ее желания
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По его словам, предмет или действие нужно обозначать конкретным словом, тогда животное быстрее запомнит его.

"Чтобы научить собаку сообщать вам, что она хочет попить, всякий раз, когда она подходит к миске с водой и касается ее, вы произносите вслух "Пить" и доливаете воду. Постепенно собака привыкнет к тому, что слово "Пить" обозначает именно воду в миске, и когда она захочет пить, надо подойти к миске и потыкать ее", — рассказал Голубев.

Он добавил, что если перед прогулкой давать собаке в зубы ошейник, через какое то время пес сам возьмет его, услышав слово "Гулять".

До этого Голубев назвал плюсы и минусы совместного сна с собакой. По его словам, прежде чем пускать питомца в постель, необходимо взвесить все положительные и отрицательные аргументы. Насколько комфортным будет отдых в одной кровати с животным, зависит от его характера, породы и размера, отметил специалист.

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