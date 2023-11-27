Обойдемся без ремонта: 10 простых способов освежить интерьер

Обновление интерьера может быть трудоемким и дорогостоящим процессом, требующим проведения ремонтных работ.

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Однако существует множество способов, позволяющих освежить и преобразить ваш дом быстро и бюджетно, без необходимости в подрядчиках и строительных материалах.

В этой статье вы узнаете о 10 простых и эффективных способах, как освежить интерьер без ремонта.

1. ПЕРЕСТАВЬТЕ МЕБЕЛЬ

Иногда простое изменение расположения предметов может создать ощущение новизны и привнести жизнерадостность в помещение.

2. ЗАМЕНИТЕ ТЕКСТИЛЬ

Постельное белье, шторы, подушки и покрывала – все это можно легко и дешево заменить, добавив настроения и свежести вашему интерьеру.

3. ОБНОВИТЕ СТЕНЫ

Как обновить интерьер? Используйте обои с необычными узорами или эффектными текстурами, чтобы придать вашим стенам новую жизнь.

4. ИЗМЕНИТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Дополнительные источники света, такие как настольные лампы и светодиодные ленты, могут создать новые акценты и усилить атмосферу в комнате.

5. ПРИДАЙТЕ АКЦЕНТ ЦВЕТАМ

Добавьте яркие декоративные предметы, такие как подушки, картины или вазы, чтобы разбавить нейтральные тона интерьера и придать ему новую жизнь.

6. ОБНОВИТЕ ДВЕРНЫЕ РУЧКИ И ФУРНИТУРУ

Замена старых и потертых ручек на новые модели может внести очень заметное изменение в ваш интерьер.

7. ДОБАВЬТЕ РАСТЕНИЯ

Растения не только украшают ваш дом, но и улучшают качество воздуха. Разместите цветочные горшки по всему дому. Кстати, зеленый – хит сезона.

8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕРКАЛА

Зеркала создают иллюзию пространства и света, отражая его поверхности. Повесьте зеркала на стены или разместите их на полках для визуального увеличения интерьера.

9. ОБНОВИТЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Добавьте ковер, чтобы придать комнате уют и теплоту или замените старый линолеум на более современный вариант.

10. ДОБАВЬТЕ АКСЕССУАРЫ

Добавьте небольшие предметы и аксессуары, чтобы сделать ваш интерьер более интересным. Фотографии, подсвечники, книги – все это мелочи, которые могут внести большую перемену в ваш интерьер.