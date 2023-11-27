Названы растения, которые можно выращивать в ванной комнате

Тренд на тотальное озеленение интерьера наметился очень давно и уже добрался до самых неожиданных мест в доме. Ванная комната не является исключением. Именно здесь чаще всего люди находятся наедине с собой, например, умываясь утром или принимая вечерний душ после работы.

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Комнатные растения помогут настроиться на нужный лад и подарят ощущение свежести. По словам специалистов, для ванной комнаты лучше всего подойдут виды растений, способные переносить перепады температур, высокую влажность и недостаток света.

В связи с этим в ванной опытные эксперты телеграм-канала "Цветочница" рекомендуют выращивать аспидистру, диффенбахию, хамедорею, спатифиллум, сансевиерию, эпипремнум, тилландсию, асплениум и замиокулькас.

Данные культуры хорошо себя чувствуют при высоком уровне влажности и небольшом количестве света, а также эффективно очищают воздух.