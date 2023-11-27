6 идей для подарков на Новый год из аптеки

Если у вас закончилась фантазия насчет того, что же подарить на Новый год, рекомендуем присмотреться к советам редакции "Клео.ру" . Подарки из аптеки? А почему бы и нет? Вот что можно приобрести в аптечных пунктах в качестве новогоднего сюрприза – ловите идеи:

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1. Набор по уходу за кожей лица и тела

В аптеках на полках с уходовой косметикой часто предлагают наборы по сниженной стоимости. Но можно и самому подобрать два или более средств для создания набора. К тому же, вся косметика по уходу за кожей в аптеках проходит специальный контроль, что говорит о более высоком качестве продукции, чем в сетевых косметических магазинах.

2. Массажеры (для спины, шеи и ног)

Разве не полезный подарок на Новый год? В аптеках масса предложений подобных товаров. На любой вкус, цвет и кошелек, как говорится. Самое важное, что ваша забота о том, кому вы вручите подобный сюрприз, будет выражаться еще и в финансовом эквиваленте: получатель подарка сможет сэкономить достаточное количество средств на походах к массажисту.

3. Витамины и БАДы

Такой вид подарка всегда придется кстати, если покупать универсальные витамины или добавки. Например, это может быть набор витаминов для красоты волос, ногтей и кожи. Или универсальная Омега-3.

4. Набор для ухода за волосами

Шампуни, кондиционеры, маски и прочие средства по уходу за волосами в аптеках проходят тоже строгий контроль качества, диктуемый правилами фармакологического рынка. Поэтому купленный здесь товар для волос точно будет на порядок лучше магазинного. Этим вы непременно порадуете того, кому подарите подобные средства на Новый год.

5. Ортопедическая/терапевтическая подушка

Такой подарок точно оценят по достоинству. И не только. Тот, кому вы подарите такую подушку, точно будет о вас вспоминать каждый день.

6. Подарочный сертификат