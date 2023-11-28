Почему вредно кормить собак сырым мясом

Кормление собак сырым мясом увеличивает риск выделения кишечной палочки, которую не удается уничтожить широко используемым антибиотиком — ципрофлоксацином, к такому выводу пришли британские ученые из Бристольского университета в ходе исследования 600 здоровых домашних собак.

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Кишечная палочка E. coli, которая может вызвать пищевое отравление, также является наиболее распространенной причиной инфекций мочевыводящих путей и кровотока в Великобритании, которые могут быть опасными для жизни. Ципрофлоксацин принадлежит к группе антибиотиков, называемых фторхинолонами, которые используются для лечения ряда бактериальных инфекций у людей и животных. Всемирная организация здравоохранения относит эти антибиотики к числу критически важных антибиотиков с наивысшим приоритетом.

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В исследовании, опубликованном в журнале One Health, изучались устойчивые к ципрофлоксацину кишечные палочки, переносимые в кишечнике 600 здоровых домашних собак. Исследовательская группа попросила владельцев собак заполнить анкету, в которой предоставила подробную информацию об их собаке, ее рационе, среде, в которой она находилась, и о том, лечили ли собаку антибиотиками.

Данные микробиологии, а также данные опроса позволили провести статистический анализ. Он показал, что кормление собак сырым мясом было единственным значимым фактором риска, связанным с выделением этих устойчивых бактерий с фекалиями собак. Эта работа подтверждает другие опубликованные исследования, демонстрирующие связь между кормлением собак сырым мясом и выделением резистентной кишечной палочки.

В Великобритании сокращение использования ципрофлоксацина врачами общей практики привело к снижению устойчивости E. coli к ципрофлоксацину при инфекциях человека. В Великобритании также произошло почти полное прекращение использования фторхинолонов для лечения сельскохозяйственных животных. Однако использование фторхинолонов и устойчивость к ним остаются на очень высоком уровне во всем мире.

Доктор Джордан Сили, научный сотрудник Школы клеточной и молекулярной медицины (CMM), проводивший исследование, сказал: «Наша цель состояла не в том, чтобы сосредоточиться на сыром корме для собак, а в том, чтобы выяснить, что может сделать собаку более склонной к выделяют устойчивую к ципрофлоксацину кишечную палочку с фекалиями. Наше исследование выявило очень сильную связь между выделением устойчивой к ципрофлоксацину кишечной палочки и кормлением собак сырым мясом».

Мэтью Ависон, профессор молекулярной бактериологии в CMM, возглавлявший исследование, объяснил: «Сырое мясо — независимо от того, предназначено ли оно для потребления человеком после приготовления или продается в качестве сырого корма для собак — скорее всего, будет заражено устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой. Приготовление пищи убивает патогенные бактерии, а хорошая гигиена рук снижают непосредственный риск проглатывания этих бактерий и попадания в кишечник человека. В то же время решение кормить собаку сырым мясом означает, что человеку почти наверняка придется иметь дело с сырым мясом, и наши исследования показывают, что в таком случае владельцы домашних животных, вероятно, будут взаимодействовать с домашним животным, выделяющим резистентную кишечную палочку».

Доктор Сили добавил: «Индивидуальные меры по снижению риска выделения резистентных бактерий собаками включают переход на обработанную пищу или поиск сырого мяса хорошего качества, которое все равно лучше приготовить».

«В рамках нашего ответа на возникающий кризис устойчивости к антибиотикам необходимо дать дополнительный стимул компаниям, присоединяющимся к индустрии кормов для собак, закупать мясо на фермах с соответствующей политикой использования антибиотиков и проверять мясо на наличие устойчивых бактерий. Это соответствует концепции «Единого здоровья» и поможет поддержать ответственных фермеров», - заключил профессор Ависон.