Названы подходящие для высадки на рассаду в декабре растения

В декабре и январе дачники могут не приостанавливать посевную кампанию и заняться посевами на рассаду растений, растущих медленнее остальных — с длительностью периода от посева до начала цветения и плодоношения в 150-230 дней. Подходящие для этого варианты растений назвала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова в беседе с aif.ru.

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По словам специалиста, прежде всего посевы на рассаду в декабре для высадки в открытый грунт относятся к цветам и некоторым декоративным кустарникам. Воронова рассказала, что наиболее целесообразные варианты однолетников и двулетников для высадки в декабре — эустома, петуния, виола, вербена, сальвия и лобелия.

Что касается многолетников, то в первый зимний месяц можно посеять астильбу, хосту, бегонию, лаванду, пеларгонию, горечавку, дельфиниум, примулу, гайлардию, колокольчик карпатский и гвоздику Шабо. В качестве преимуществ такого метода эксперт назвала долгое цветение, а для многолетников — возможность прижиться должным образом.

При этом, предупредила ландшафтный дизайнер, все вышеперечисленные растения крайне требовательны к отсутствию перепадов в температурном режиме и освещенности. Она отметила, что количество света для них критически важно.