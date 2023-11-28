Стало известно, какие овощи можно вырастить зимой на подоконнике

По мнению специалистов компании Bonnie Plants, для успешного выращивания овощей зимой в помещении необходимо выполнить несколько важных шагов. Об этом пишет The Mirror.

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Во-первых, важно выбрать помещение с хорошим освещением и теплой температурой — избегайте холодных и сквозняков. Кроме того, надо держать свои растения подальше от вентиляционных отверстий и каминов, так как это приводит к их высыханию и перегреву.

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Обязательно используйте контейнеры с дренажными отверстиями и качественный грунт для обеспечения наилучшего роста. Необходимо регулярно поливать растения и следить за появлением вредителей и болезней растений.

Латук легко и быстро выращивается, но для его процветания необходимо разместить его у очень солнечного окна. Если естественное освещение слабое, следует обеспечить дополнительное освещение, чтобы помочь росту латука. Полный спектр света должен располагаться примерно в 10 сантиметрах над верхушкой листьев.

Если вы хотите вырастить помидоры, лучше выбирать карликовые томаты, которые выведены для выращивания в контейнерах. Можно получить очень хорошие результаты, выращивая растение на подоконнике в горшке диаметром 12-15 сантиметров.

Перцы нуждаются в солнечном свете не менее шести-восьми часов в день, поэтому размещайте растение в хорошо освещенном месте. Небольшие перцы, в том числе чили и шишито, являются отличным дополнением для вашего комнатного сада.

Микрозелень — прекрасный источник питательных веществ, в ней много витаминов A, E, C и K, а также кальция, магния, железа, селена и цинка. Они представляют собой молодые проростки съедобных овощей и трав, включая редис, капусту, базилик и горчичную зелень. Советуется выращивать их в неглубоком контейнере и размещать на солнечном месте.

Шнитт-лук прекрасно растет в горшках и является отличной заменой чесноку и луку, которые трудно выращивать в помещении. Убедитесь, что растение размещено в светлом, солнечном месте, а горшки имеют отверстия в дне для дренажа.

Есть и другие растения, которые прекрасно растут зимой в помещении, в том числе:

Шпинат

Мангольд

Капуста

Редис

Свекла

Морковь

Базилик

Кинза

Петрушка

Мята

Розмарин