На чем можно сэкономить в ремонте?

Вопрос экономии в ремонте волнует многих. Как же сократить расходы и не затянуть сроки реализации? Дизайнер Елизавета Агеенко подобрала универсальные рекомендации, которые будут полезны не только тем, кто реализует ремонт, но и тем, кто только планирует или мечтает о приобретении своего собственного жилья.

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1. Проект

Чтобы ремонт проходил быстро и без стресса, рекомендуется определить расположение и габариты мебели, сантехнического оборудования, привязки розеток и выключателей с учётом всех электроприборов, освещения. Самостоятельно или с дизайнером нужно просчитать и подобрать весь необходимый материал, а также составить «карту проекта», чтобы не выйти за рамки заложенного бюджета и сроков и заблаговременно подобрать подрядчиков.

Совет!

Необходимо понять цель экономии и её целесообразность: создается ремонт для себя, продажи или сдачи жилья в аренду. Рекомендуется на начальном этапе изучить строительный рынок, составить смету и понять, от чего действительно можно отказаться. Начинать учёт бюджета необходимо сразу, а не экваторе ремонта, потому что основная экономия на ремонте кроется в детально продуманном плане.

2. Материалы

Имея на руках четкий список, можно произвести оптовый заказ, получить скидку от поставщика, сэкономить на транспортных расходах и услугах грузчиков. Часто встречаются акции на остатки товара и прошлогодние коллекции, но важно следить за сроком годности и отсутствием дефектов, то есть брака. Чистовые материалы, например, напольное и настенное покрытие, рекомендуется покупать с запасом 5-10%.

3. Современный интерьер

Выравнивание потолков и стен занимает львиную долю бюджета, это одна из самых фундаментальных трат ремонта. Чтобы сэкономить на этом этапе, можно использовать поверхности без выравнивания, покрыв их матовым лаком, закрыв стеклом, текстилем или подчеркнув рельефными текстурами (волнами, полосами, неровностями). Можно отказаться от чистового напольного покрытия в пользу стяжки, поскольку бетонный монолитный пол смотрится основательно и стильно, также за ним легко ухаживать. Современные стили предполагают наличие открытой проводки, что поможет избежать штробления стен.

4. Потолки

Натяжные матовые потолки визуально схожи с крашенным ГКЛ, но времени и средств на монтаж потребуется значительно меньше. Отказ от карнизов скрытого монтажа, уровней, декоративных элементов, уменьшение количества светильников, также сократит графу расходов.

5. Сантехника

Вся черновая и чистовая сантехника, несомненно, должна быть высокого качества, чтобы избежать неисправности и протечек. Если бюджет ограничен, то альтернативным вариантом подвесного унитаза с инсталляцией будет напольный унитаз, а душевую кабину с дорогим стеклянным ограждением, если позволяет площадь санузла, заменить рекомендуется на ванну.

6. Чистовые отделочные материалы

До 30% бюджета можно сэкономить на чистовых покрытиях, например, когда используются обои без подгонки, краска или декоративная штукатурка на стенах. На рынке отечественных производителей есть множество аналогов дорогих импортных позиций, которые не уступают по качеству. Также некоторые материалы можно использовать нестандартно, например, заменой крупноформатного камня на кухонном фартуке станет керамогранит, а в качестве небольшого подоконника послужит ступенька.

7. Зонирование

Чтобы разделить пространство по функциональным зонам, не обязательно использовать стандартный способ с глухими перегородками. Альтернативными решениями в дизайне интерьера являются различные стеклянные и деревянные перегородки, стеллажи, тканевые занавеси, зонирование при помощи цвета и освещения.

8. Кухня

Одним из самых дорогостоящих элементов в интерьере по мнению автора является кухонный гарнитур. Для того, чтобы уменьшить его стоимость, можно изменить конфигурацию с угловой или п-образной напрямую, сократить количество фасадов (объединив модули по высоте или ширине) и ручек (заменив на механизм TIP-ON или фасады со свесом).

9. Мебель

Акцентной частью пространства может стать подержанная мебель. При помощи реставрации или изменения подручными средствами, у изделия не только появится вторая жизнь — предмет подчеркнет свою индивидуальность и сопричастность к истории.

10. Отечественные производители

Выше уже говорилось об отечественных аналогах. Елизавета отмечает, что это касается не только отделочных материалов, но и мебели, техники, освещения, декора и так далее. То есть можно приобрести импортный аналог дизайнерского изделия и проиграть в качестве, а можно присмотреться к более качественной и бюджетной позиции. Для экономии рекомендуется изучить маркетплейсы и воспользоваться бонусными программами.

11. Свойства дома

В новостройке в первые несколько лет лучше воздержаться от серьёзных вмешательств, так как усадка дома и активная деятельность соседей могут испортить любой ремонт. Вторичный фонд по сравнению с новым жильём требует больших капиталовложений, потому что придётся изменять фундаментальные вещи: коммуникации, полы, неровные стены, дверные и оконные проёмы, электропроводку.