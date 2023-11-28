Эксперты напомнили о пользе расхламления в преддверии Нового года

Перед Новым годом многие берутся за генеральную уборку. Кто-то не только выметает пыль из-под дивана, но делает и более решительные шаги - выбрасывает накопившиеся ненужные вещи. Одни придают расхламлению духовный смысл, мол, все старое остается в старом году, а другие руководствуются материальными соображениями, просто освобождая место для нужных вещей.

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Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, в чем еще заключается польза предновогоднего расхламления.

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Спикер Всероссийского форума саморазвития для женщин Ирина Ряскина напомнила, что расхламление может оказаться освободительным как для квартиры, так и для души.

Беспорядок и скопление ненужных вещей зачастую вызывают стресс и плохое настроение. Благодаря избавлению от бардака получится создать более гармоничную обстановку вокруг себя.

«А еще расхламление способствует сокращению количества лишних забот. Часто человек привязывается к вещи и не расстается с ней, даже если она больше не приносит радость и не служит практической цели. Без ненужных предметов удастся сконцентрироваться на том, что важно в данный момент», - отметила Ирина Ряскина.

Специалист в постановке и достижении целей Артур Лак напомнил, что в первую очередь стоит выбросить вещи, вызывающие негативные эмоции и воспоминания. По его мнению, не получится улучшить что-либо в своей жизни, постоянно фокусируясь на негативе. Кроме того, лучше избавиться от битых, порванных и сломанных вещей, если они уже не подлежат починке.

«Часто люди складируют оказавшиеся ненужными подарки. Их тоже лучше убрать из дома», - подчеркнул специалист Лак. Также он добавил, что для расхламления необязательно ждать новогодних праздников. Стоит делать это раз в два-три месяца.

Специалист Ряскина предупредила, что не стоит перебарщивать с выбрасыванием вещей. Иногда в порыве эмоций можно избавиться от предметов, еще способных пригодиться.