Эксперты объяснили, как правильно проветривать жильё зимой, чтобы избежать плесени

Зимой особенно важно регулярно проветривать жильё, чтобы избежать появления плесени. Эксперты рассказали, как делать это правильно.

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При недостаточном проветривании квартиры на окнах может появиться конденсат. Более того, ещё одним неприятным открытием может стать появление плесени за мебелью и на подоконнике. Связано это с циркуляцией воздуха.

Регулярное шоковое и перекрёстное проветривание – это самый важный совет специалистов. Широко открытые окна, которые по возможности должны располагаться друг напротив друга, создают подсос воздуха. В результате плохой воздух в помещении быстро заменяется свежим наружным. Эта вентиляция особенно важна для удаления влаги из жилых помещений, которая может способствовать росту плесени.