Как видят собаки: любопытные факты о зрении и восприятии цвета питомцами

Взгляд собаки может быть очень выразительным. Этот «щенячий взгляд», который сохраняется в любом возрасте, может стоить вам последнего кусочка бутерброда. Однако знаете ли вы, насколько хорошо и далеко видит ваша собака? Как она воспринимает цвета и людей? Об этом ходит довольно много мифов. В этой статье мы попытаемся отделить реальность от вымысла.

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1. У собак плохое зрение на расстоянии.

Согласно журналу Psychology Today, у собак зрение «20/75». Это означает, что на расстоянии 6,1 метра от объекта они видят с тем же уровнем детализации, что и человек с идеальным зрением, который мог бы видеть на расстоянии 22,9 метра. Это означает, что у собак плохое зрение на большом расстоянии: они довольно близоруки. Однако у собак сильно развиты другие чувства, чтобы восполнить этот недостаток. В частности, их слух обоняние намного острее нашего.

2. Собаки видят в цветах.

Многие люди считают, что собаки видят так, как будто смотрят старый черно-белый телевизор. Однако зрение собак действительно цветное. Они видят мир в оттенках синего, желтого, зеленого и серого в дополнение к белому и черному. Причина, по которой они не видят цвета так, как мы, связана с клетками-рецепторами цвета в глазу.

Эти клетки называются колбочками и расположены на сетчатке в задней части глаза. У людей есть три типа колбочек, и каждая из них чувствительна к свету определенного цвета (красного, синего и зеленого). У собак есть только два типа: один для желтого и один для синего. Вот почему, хотя они и видят в цветах, они воспринимают меньше цветов, чем мы.

3. У собак периферическое зрение лучше, чем у людей.

Периферическое зрение – это то, что ваши глаза воспринимают по бокам, когда вы смотрите прямо перед собой. И оно развито у собак лучше, чем у людей, что делает их хорошими охотниками и сторожами. В то время, как у людей поле зрения составляет около 180 градусов, у собак оно намного шире. Насколько сильно, зависит от собаки, но в среднем их поле зрения составляет порядка 250 градусов.

В общем, чем длиннее и тоньше их морда, тем больше у них поле зрения. Породы с короткой мордой, как у мопса, к примеру, имеют более узкие поля зрения. А у пород с длинной и тонкой мордой, например, у борзой, более широкое поле зрения. В любом случае поле зрения любой собаки лучше нашего. Поэтому когда ваша собака бежит к чему-то или к кому-то, кого мы не видим, вы можете винить в этом только ваше слабое поле зрения. Расширенное поле зрения собаками унаследовано от их диких предков. Природа мудра!

4. У собак отличное ночное зрение.

Хорошее ночное зрение обычно ассоциируется с кошками. Однако реальность такова, что ночному зрению собак мы можем только позавидовать. Это связано со структурой их глаз и некоторыми дополнительными характеристиками, которых у нас, людей, просто нет.

Зрачки у собак огромные. Это, помимо того, что делает их еще более привлекательными, позволяет большему количеству света попадать в глаза. Этот свет поглощается так называемыми палочковыми клетками, расположенными на сетчатке, вместе с колбочками, о которым мы говорили ранее. У нас, людей, тоже это есть, однако у собак их намного больше. Это позволяет им получать стимулы даже при очень слабом освещении и, следовательно, позволяет намного лучше видеть в темноте.

Кроме того, глаза собаки имеют структуру, называемую tapetum lucidum, которая находится за сетчаткой. Это своего рода зеркало, которое отражает поступающий свет, так что он снова проходит через сетчатку, давая ей второй шанс обнаружить свет, когда его мало. Отражение tapetum lucidum – это тот блеск, который мы видим в глазах собаки, когда какой-то свет освещает их в темноте. Все эти особые характеристики в совокупности дают вашей собаке способность пересекать темную гостиную, не цепляясь за что-либо, как это может случиться с нами.

Подводя итог