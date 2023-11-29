5 мифов про собак, которые вредят и хозяевам, и питомцам

Большинство владельцев собак не мыслят жизни без своих питомцев. Как правило, когда мы заводим животных, они в кратчайшие сроки становятся настоящими членами семьи.

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Даже если поначалу вы не понимали своего питомца, то со временем наверняка научились разбираться в его поведении. Однако порой наладить контакт с животным бывает не так просто.

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Отчасти этому способствуют распространенные мифы про собак – некоторые из них вполне безобидны, а некоторые могут быть вредны и для хозяина, и для домашнего любимца. Подробнее о мифах, о которых давно пора забыть, читайте в материале "Рамблера".

Собаки очень любят объятия

На самом деле для собак объятия ничего не значат. Если люди привыкли при помощи "обнимашек" выражать свою любовь и привязанность, то собаки равнодушны к этому. В лучшем случае пес просто будет терпеть такие проявления любви от хозяев. Но некоторые псы могут воспринять объятия как нечто угрожающее, особенно, если их захочет обнять малознакомый человек.

Собаки должны спокойно отдавать вещи

Многие хозяева выходят из себя, если собака не отдает ту или иную вещь по первой же команде. Более того, некоторые люди опасаются, что такое поведение указывает на некий протест со стороны питомца.

Однако на деле проблема заключается лишь в том, что псы по природе своей не привыкли ничем делиться. Поэтому, если вы хотите, чтобы любимец спокойно отдавал игрушку или другую вещь, его нужно научить этому.

Сухой нос – симптом болезни

питомец только что проснулся

он набегался и хочет пить

на состояние носа повлияла погода – жара, холод или ветер

питомец повзрослел Один из самых популярных мифов о собаках гласит, что сухой нос – признак болезни. Но это отнюдь не так. Сухой нос может быть у пса и по другим причинам, например:

Кроме того, нередко у больных собак встречается мокрый нос. Вот почему в данном случае важно обращать внимание и на другие симптомы.

Дрессировать нужно только больших собак

Многие владельцы миниатюрных собак уверены, что в дрессировке нуждаются только крупные псы. Но это заблуждение. Воспитывать необходимо любую собаку, чтобы животное знало, как вести себя в той или иной ситуации. Кроме того, дрессировка помогает наладить контакт между хозяином и питомцем.

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