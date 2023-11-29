Стерилизованные кошки могут доставить дополнительные хлопоты хозяевам.

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Стерилизация кошек – это важный шаг в заботе о здоровье животного. Однако многие владельцы сталкиваются с проблемой того, что их стерилизованные кошки начинают есть больше, что может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем. В этой статье мы расскажем, почему стерилизованные кошки едят больше и как поддерживать диету животного.

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Почему стерилизованные кошки едят больше?

Когда кошка стерилизуется, ее гормональный баланс меняется, что может привести к увеличению аппетита. Кроме того, после операции кошка теряет часть своей мышечной массы, что снижает ее метаболизм. Однако, если владелец не снижает количество корма или не переходит на специальный диетический корм, то кошка может начать есть больше и набирать вес.

Диета для стерилизованной кошки

1. Выберите правильный корм. Существуют специальные корма для стерилизованных кошек, которые содержат меньше калорий и больше белка, чтобы поддерживать мышечную массу животного. Выбирайте корм согласно рекомендациям ветеринара и следите за его качеством.

2. Контролируйте порции. Стерилизованные кошки имеют меньшую потребность в калориях, поэтому необходимо контролировать количество корма, которое вы даете своей кошке. Разделите ее дневную порцию на несколько приемов пищи и не давайте ей больше, чем рекомендовано.

3. Избегайте дополнительных лакомств. Многие владельцы любят давать своим кошкам лакомства, но это может привести к перееданию и набору веса. Если вы все же хотите давать лакомства своей кошке, выбирайте низкокалорийные варианты или давайте их в ограниченном количестве.

4. Обеспечьте достаточную физическую активность. Физическая активность помогает сжигать калории и поддерживать мышечную массу. Играйте со своей кошкой, дайте ей доступ к игрушкам и поощряйте ее к активности.

Как приучить кошку к разнообразному питанию?

Нередко кошек, в том числе стерилизованных, кормят специальным кормом – как влажным, так и сухим. Они быстро привыкают к такому питанию и нередко отказываются от других вкусностей типа мяса или чего-то еще. Для сбалансированного питания кошку, особенно стерилизованную, необходимо кормить разнообразно. Но как же перевести питомца на такое питание?

1. Измените рацион постепенно. Если вы хотите изменить диету своей кошки, делайте это постепенно. Добавляйте новые продукты в ее рацион по небольшим порциям, чтобы она могла привыкнуть к новому вкусу и запаху.

2. Разнообразьте виды корма. Существуют разные виды корма для кошек, такие как сухой, влажный, консервированный и замороженный. Попробуйте разные виды корма и выберите тот, который больше всего понравится вашей кошке.

3. Добавьте в рацион витамины и минералы. Если вы хотите обогатить рацион своей кошки, добавьте в него витамины и минералы. Вы можете использовать специальные добавки для кошек, которые содержат все необходимые вещества.

4. Не давайте ей слишком много лакомств. Лакомства могут быть хорошим способом наградить свою кошку, но не давайте ей слишком много. Лучше всего выбирать лакомства, которые содержат небольшое количество калорий и не перебивают основной рацион.

5. Обеспечьте ей достаточное количество воды. Вода – важный элемент питания для кошек. Обеспечьте свою кошку чистой пресной водой в доступе круглосуточно.

6. Консультируйтесь с ветеринаром. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы с питанием вашей кошки, обратитесь за консультацией к ветеринару. Он может помочь вам выбрать правильный рацион и дать советы по улучшению питания вашего питомца.