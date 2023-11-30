Чем полезна сера для растений и как ее применяют дачники

Сера в растениеводстве применяется с незапамятных времен. Довольно долго ее использовали в основном для борьбы с

© Unsplash

болезнями и вредителями. Однако современные исследования показали, что сера для растений — жизненно важное вещество наряду со знаменитым комплексом NPK, ведь без серы эти компоненты усваивать зеленым организмам очень сложно. Очевидно, 16-й элемент таблицы Менделеева весьма не прост. Поговорим о том, чем полезна сера для растений.

Свойства серы

С точки зрения химии сера (S) — типичный неметалл. Представляет собой хрупкое кристаллическое вещество желтоватого цвета. Не смачивается водой, в воде не растворяется, но прекрасно это делает в органических растворителях (в феноле, бензоле, сероуглероде). Имеет несколько аллотропных модификаций (аллотропия — способность одного и того же элемента существовать в разных молекулярных формах). Плохо проводит тепло и электричество.

В природе существуют месторождения самородной серы, где ее и добывают. Также сера находится в составе некоторых минералов, горных пород. Сера — активное вещество, образующее кислоты, соли, оксиды. В частности, с позиции растениеводства важно то, что из серы и воды производят серную кислоту (H₂SO₄), с помощью которой, в свою очередь, получают сульфаты.

Сера постоянно присутствует во всех живых организмах в составе белков, ферментов и витаминов. Она участвует в процессе дыхания, азотном и углеводном обменах, синтезе жиров. На этом минутка теоретической химии закончена — переходим к практике.

Сера для растений — четвертый по важности элемент

Если сравнить содержание в растениях самых важных веществ, то получим следующее:

азот (N) — 1-3%;фосфор (P) — 0,2-1,3%;калий (К) — 0,5-1,2%;сера (S) — 0,2-1%.

Даже исходя из этой информации ясно, что сера весьма важна. Современные ученые доказали, что многие биохимические процессы начинаются именно с нее. Она активизирует метаболизм растений и делает возможным усвоение практически всех остальных микро- и макроэлементов, в частности

Откуда растения берут серу

В естественном состоянии растения получают этот элемент из почвы и атмосферы. До 90% почвенной серы находится в органической форме, но, для того чтобы ее можно было усвоить, она должна пройти минерализацию до сульфатов (сульфаты калия, магния, кальция, натрия). В природе за этот процесс отвечают микроорганизмы, но действуют очень медленно, поэтому растения могут испытывать дефицит серы.

Интересно, что о нехватке этого элемента заговорили сравнительно недавно, а раньше аграрии как будто ничего подобного не замечали. Причина этого — глобальный прогресс. Дето в том, что раньше в атмосфере было много серы в виде сернистого газа (SO₂). Он образовывался при сгорании каменного угля, который использовали в промышленности. При смешивании с атмосферной влагой выпадали так называемые кислотные дожди. В свое время это явление было признано глобальной экологической проблемой, и предприятия стали переходить на другие источники энергии.

Другой немаловажный фактор — переход в растениеводстве с природных на промышленные фунгициды и инсектициды. В прошлом гораздо чаще использовали серосодержащие препараты (сульфат меди, «Бордоскую смесь», серную пыль, коллоидную серу), которые давали растениям легкоусвояемую серу.

Применение удобрений

Осознавая важность серы, вносить в почву соответствующие удобрения просто необходимо. При этом важно учитывать, что разные растения выносят из почвы разное количество этого элемента. Рекордсменами могут считаться культуры семейства Крестоцветные (капуста, горчица, редька, репа, редис, хрен) и Лилейные (тюльпаны, лук, чеснок, спаржа). На втором месте — Бобовые и Маревые (свекла), за ними следуют Злаковые, а также

Для подкормок используют удобрения, содержащие серу в виде сульфатов: сульфат аммония, гипс, простой суперфосфат, сульфат калия, «Калимаг», «Калимагнезию», сульфат магния. Наиболее концентрированная форма — это элементарная сера, однако, во-первых, ее потребуется предварительно окислить до сульфатной формы, а во-вторых, с ней очень сложно обращаться в быту.

Содержание серы в некоторых удобрениях:

сульфат аммония ((NH₄)₂SO₄) — 24%;«Калимагнезия» (K₂SO₄·MgSO₄) — 10-22%;фосфогипс (CaSО₄ 2H₂O) — 22%;сульфат магния (MgSO₄) — 14-22%;сернокислый калий (K₂SO₄) — 17-18%;гипс (CaSO₄·2H₂O) — 16-18%;простой суперфосфат (смесь Ca(H₂PO₄)₂ H₂O и CaSO₄) — 11-12%;тиосульфат аммония ((NH₄)₂SO₃S) — 10-26%.

Удобрения с серой лучше всего применять перед внесением других подкормок, оптимально — весной, чтобы сера «запустила» все остальные элементы. Это касается, прежде всего, сульфата аммония, так как потребность в азоте (N) наблюдается у растений в первой половине вегетации. Аналогичным образом применяют и другие сульфаты: с учетом основного элемента удобрения. Каждое из них имеет инструкцию, в которой указаны нормы и сроки внесения.

Важно знать, что внесение сульфатов подкисляет почву, поэтому нужно следить за ее показателем рН. Для кислотолюбивых растений снижение его значения может оказаться благом, а для других — стать проблемой. Чтобы избежать этого, перед подкормкой удобрением с высоким содержанием серы (например, сульфатом аммония) следует внести в почву доломит, мел или известь.

Сера для защиты от болезней и вредителей

Как уже было отмечено, использование серы для борьбы с болезнями и вредителями растений уходит своими корнями в далекое прошлое. Ее применяли и применяют в качестве фунгицида, а также для борьбы с тлями, трипсами, другими мелкими насекомыми и растительноядными клещами.

На сегодняшний день, когда производится огромное количество

пестицидов, популярность серы не очень высока. Это связано с тем, что современные препараты, как правило, более эффективны и зачастую действуют более широко. Кроме того, применение серы имеет ограничение по температурному режиму: очевидная польза наблюдается при температуре воздуха от +20°С до +34°С (оптимально +24...+32°С). При более низкой температуре препараты малоэффективны, а при более высокой вызывают ожоги. Особенно чувствительны к серосодержащим препаратам черная смородина, крыжовник, малина и культуры семейства Тыквенные.

По большому счету препаратов серы в продаже не так уж много. Рассмотрим самые популярные.

Сера коллоидная («Кумулус»)

В составе препарата присутствует 80-95% серы (случайный набор аллотропов), остальное — добавки и ПАВ, обеспечивающие более комфортное применение. Представляет собой мелкодисперсный порошок серо-желтого цвета. В продаже встречается фасовка от 20 г до 50 кг — для применения в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и на крупных сельскохозяйственных предприятиях. Имеет невысокую стоимость.

Слово «коллоидный» описывает состояние вещества, когда его частицы находятся в дисперсном состоянии и не растворены в растворителе. При соединении коллоидной серы с водой образуется устойчивая суспензия.

Препарат применяют для профилактики и лечения растений от

Рабочий раствор готовят в несколько этапов. Вначале необходимое количество порошка насыпают в емкость и добавляют немного теплой воды (около +40°С), тщательно размешивают. Затем вливают еще 1 л воды и снова перемешивают. Далее выливают смесь в ведро с остальной водой (по инструкции). Жидкость вновь перемешивают — и переливают в опрыскиватель.

Использовать рабочую жидкость нужно сразу. В процессе опрыскивания емкость аппарата следует периодически встряхивать, не допуская образования осадка.

Другой вариант использования — опудривание растений. Для этого порошковую коллоидную серу смешивают с просеянной золой, гашеной известью или тальком в соотношении 1:1. В чистом виде ее применять нельзя, так как это может привести к ожогам растений.

«Тиовит Джет»

Действующее вещество этого препарата — та же коллоидная сера, однако состоящая преимущественно из одного аллотропа (S8). Он активнее работает против вредителей и патогенов, при этом безопаснее в применении и для окружающей среды. В состав «Тиовита Джет» входит не менее 80% серы S8 в виде вододисперсных гранул, не слипающихся и не теряющих своих свойств в течение 3 лет.

Назначение препарата то же, что и у коллоидной серы. Препарат фасуют для применения в ЛПХ по 15, 30 и 40 г, а для больших хозяйств — по 1, 5, 10, 20 кг. Рабочий раствор готовится в два этапа: вначале гранулы разводят в небольшом количестве воды, а затем доводят объем до необходимого.

«Сера 400»

Новый препарат серы, произведенный в жидкой форме. Представляет собой концентрат суспензии. Он быстрее впитывается в растения, легче усваивается, дает больший эффект. Имеет то же назначение — защиту растений от болезней, клещей и мелких насекомых.

Из концентрата суспензии приготовить рабочую жидкость еще проще: достаточно развести необходимое количество препарата в половине объема воды, перемешать и долить воды до запланированного объема.

Общие особенности препаратов на основе серы

Немаловажно, что все эти препараты объединяет очень короткий срок ожидания (1-3 дня), то есть применять их можно на протяжении всего периода вегетации растений, за исключением поры цветения. Срок защиты составляет 8-14 дней.

Препараты серы нельзя совмещать с форсфорорганическими инсектицидами, железным купоросом, а также с препаратами, содержащими минеральные масла. Нельзя их добавлять и в баковые смеси, а также в другие мощные составы. Исключение — бордоская жидкость.

Для каждого из препаратов существует подробная инструкция, которую нужно обязательно прочитать перед применением. Там вы найдете нормы разведения, расхода рабочей жидкости и кратность обработок в зависимости от культуры, а также необходимые меры предосторожности при работе.

Серная дымовая шашка

Это средство не совсем точно соответствует теме нашей статьи, однако упомянуть о нем нужно. Серная дымовая шашка — это проверенное временем средство фумигации для уничтожения вредных насекомых и возбудителей заболеваний в нежилых помещениях: в погребах, подвалах, теплицах и т.п.

С учетом высокой проникающей способности дыма эффективность

серных шашек очень высока — ни насекомым, ни патогенным грибам не удается скрыться. В результате никакие из паразитов не выживают, а это гарантирует хорошую сохранность урожая и успешность выращивания растений в теплице.

При применении серных шашек очень важно скрупулезно выполнять все указания инструкции, так как выделяющийся после активации дым представляет большую опасность для человека и животных. Кроме этого, нужно помнить, что образующаяся в процессе фумигации сернистая кислота окисляет металлические детали. Поэтому необходимо вынести все металлические предметы из обрабатываемого помещения либо покрыть их смазкой.

Присутствие препаратов на основе серы и удобрений-сульфатов под рукой у каждого садовода-огородника можно считать необходимым. Важность этого элемента для жизни растений очевидна, а экологичность средств защиты и лечения на его основе хорошо вписывается в концепцию органического земледелия. А вы, наши уважаемые читатели, используете серу в своем хозяйстве? Поделитесь своим опытом и впечатлениями в комментариях.