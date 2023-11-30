Стало известно, какие питомцы в России самые популярные
Стало известно, каких животных россияне предпочитают заводить в качестве питомцев. Оказалось, это собаки. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Самые популярные породы собак — немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог.
Владельцы кошек предпочитают породы шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс.
Самые желанные птицы — волнистый попугай, жако, какаду, ара и корелла.
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