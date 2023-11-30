Собаки оказались самыми популярными домашними животными у россиян

Всемирный день домашних животных ежегодно отмечается 30 ноября. Собаки стали самыми популярными домашними животными у россиян с начала 2023 года. Второе место у кошек, третье досталось птицам.

В этом году россияне стали уделять больше внимания своим питомцам, что отразилось на потребительском спросе, считают эксперты. С января по октябрь средний чек покупок вырос на 10% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего россияне покупали корма для животных, наполнители для туалетов, инструменты для ухода за шерстью и игрушки.