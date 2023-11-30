Как еще использовать пароотпариватель: 4 небанальных способа

Пароотпариватель – незаменимая вещь в каждом доме. Если вы хотя бы раз пользовались этим устройством, вряд ли вам захочется возвращаться к использованию утюга: пароотпариватель разглаживает одежду гораздо бережней. Вдобавок к этому для его использования не требуется гладильная доска, достаточно повесить одежду на вешалку.

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Но и это еще не все: немногие знают, что отпариватель можно смело использовать и для других целей. Высокая температура пара – эффективное дезинфицирующее средство, которое способно обеззараживать и очищать многие предметы домашнего быта.

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Подробнее о том, как еще использовать пароотпариватель, читайте в материале "Рамблера".

Избавление от жира

Если в вашем арсенале домашней утвари есть пароотпариватель, вы можете существенно сэкономить на покупке средств для удаления жира. Отпариватель отлично расщепляет жир за счет высокой температуры – с его помощью можно почистить плиту, духовку, вытяжные вентиляторы, гриль и не только.

Наполните пароотпариватель водой и поднесите его к месту скопления жира на несколько секунд. Затем протрите жир салфеткой из микрофибры с универсальным чистящим средством.

Чистка дивана

Прежде всего необходимо пропылесосить диван, чтобы удалить скопившийся мусор и обработать пятна. Далее пройдитесь по дивану пароотпаривателем. Этот способ идеально подойдет для чистки дивана, если у вас отсутствуют съемные чехлы для него.

Однако перед чисткой проверьте бирку по уходу за диваном и убедитесь в том, что его можно отпаривать.

Свежесть шторам

Многие из нас могут месяцами не стирать шторы просто потому, что это весьма долгий и энергозатратный процесс. К счастью, пароотпариватель способен его существенно облегчить.

При помощи отпаривателя вы можете не только продезинфицировать шторы, но также разгладить их, если они помялись. Чтобы избежать засоров и загрязнений, эксперты советуют сначала пропылесосить шторы, а уже потом отпаривать их.

Чистка затирки между плитками

Удалять скопившуюся грязь и копоть между плитками эффективнее всего при помощи пара. Все, что нужно: направить отпариватель на затирку и провести им вдоль линии. Держите устройство на расстоянии примерно 15-20 см от плитки.