Лакомства для животных: какими продуктами со стола можно угощать кошку

Правильно подобранный рацион пушистого питомца влияет на состояние его шерстки, коготков и на самочувствие в целом. Правда, порой коты и кошки так и норовят в тайне от хозяев полакомиться "человеческой" едой. А некоторые и сами не прочь угостить домашнее животное чем-то вкусным. Рассказываем, какими продуктами со стола можно угощать кошку, а какими лучше не стоит.

Первое, что вы должны знать: человеческая еда может составлять лишь 5% от рациона кошки. Остальные 95% следует заполнять исключительно специальным кормом. Второе важное правило: пищеварительная система пушистиков предназначена лишь для употребления белков животного происхождения. Изначально в среде их обитания не было никаких котлет, супов, маринадов и специй – все это вредно для кошки.

Разрешенные продукты со стола

1. Сырое мясо

Перед тем, как угостить кошку сырым кусочком говядины или курицы, необходимо заморозить мясо. Это избавит продукт от возможных паразитов. Также следует очистить лакомство от костей, чтобы избежать неприятных последствий.

2. Субпродукты

Субпродукты отлично перевариваются кошачьим желудком. Поэтому можно не бояться угощать любимого питомца сердцем, печенью, желудком, почками и другими органами.

3. Яйца

По желанию можно устроить кошке настоящую трапезу, приготовив ей омлет на пару (без соли и масла, разумеется). Также допускается употребление обычного термически обработанного яйца.

4. Кисломолочные продукты

Кошке можно давать любые кисломолочные продукты без сахара и с чистым составом. А вот молоком питомца лучше не угощать. Дело в том, что организм некоторых кошек не вырабатывает ферменты, которые отвечают за расщепление лактозы. Из-за употребления чистого молока кошка может надолго задержаться у лотка. Впрочем, тут все индивидуально.

5. Сыр

Если ваш пушистик обожает сыр, то в целом можно его и угостить. Однако следует обратить внимание на жирность, а также не давать питомцу продукцию с плесенью и специями.

6. Овощи

Забавный факт: многие котики просто обожают огурцы и морковку. Оказывается, вполне разумно угощать питомца свежими овощами, ведь они помогают пушистику очистить желудок от комков шерсти.

7. Рыба (с особым вниманием)

Перед тем как давать кошке рыбу, ее необходимо варить не менее 20 минут. Термическая обработка избавит продукт от тиаминазы и личинок паразитов. После удалите кости и плавники и угощайте лакомством питомца не чаще, чем раз в неделю. Обратите внимание, что мнение разных специалистов относительно рыбы расходится, поэтому стоит внимательнее отнестись к сорту данного продукта.

Запрещенные продукты со стола