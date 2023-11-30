Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

«Если змея в таком месте находится, что ее можно чем-то накрыть, например тазиком, такое можно сделать, чтобы она не выползла. Накройте, положите сверху что-то тяжелое и ожидайте специалистов. Но трогать ее нельзя, есть масса неядовитых змей, которые здорово кусаются, как собака, которая хоть и не ядовитая, но серьезно кусается», — пояснил Черлин.