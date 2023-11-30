Так уж сложилось, что этикет обычно связывают с выходом в ресторан или другое публичное место. Почему? Потому что именно там, где вокруг много неизвестных людей, человек чувствует себя обязанным произвести впечатление и, что называется, не ударить в грязь лицом.

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Вообще, в нашей культуре как-то так сложилось, что мы вспоминаем про правила этикета, внешний вид и надлежащее поведение в тот момент, когда выходим в общество. А дома это вроде бы и не нужно. Зачем? Ведь все равно никто не видит.

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Однако культура человека формируется именно там, где он живет Все начинается с семьи. Это касается и правил этикета. Если с раннего детства ребенок видит, как взрослые придерживаются определенных правил за столом, скорее всего, он будет тоже их соблюдать. Ведь как говорил классик: "Не воспитывайте детей, воспитывайте себя". Иными словами, будьте примером для своих детей, тогда им не придется вспоминать об этикете, поскольку это уже станет хорошей привычкой.

Какие правила хорошего тона за домашним столом можно взять на заметку?

1. Держите осанку

Чрезмерное раскрепощение за столом говорит о неуважении к присутствующим. Также это влияет на процессы пищеварения. Если вы будете сидеть с прямой спиной, собрано, тем самым вы не только поддержите правила этикета, но и поможете своему организму. Кисти рук лучше положить на стол, а вот локтями не стоит опираться на стол, их лучше прижать к бокам.

2. Разговаривайте спокойно и негромко

Частый и быстрый разговор мешает приему пищи. Впопыхах можно что-то выронить или испачкать соседа. Также громкий разговор может мешать приему пищи.

3. Избегайте острых тем

Этикет предполагает отсутствие разговоров на темы политики, религии, вопросов пола. Также стоит избегать тем о каких-либо авариях, трагедиях, не обсуждать новости. Все это может отрицательно отразиться на вашем самочувствии. Не исключен конфликт или спор.

4. Ешьте спокойно и понемногу

Прием пищи – это своеобразный ритуал, который тоже нужно соблюдать для поддержания своего здоровья. Пережевывая пищу медленно и спокойно, вы позволяете ей лучше усваиваться и исключаете возможность нечаянно уронить ее на стол или на соседа.

5. Используйте столовые приборы по назначению

Правила этикета гласят, что для первых блюд используется ложка, для вторых – вилка и нож. Далеко ото рта приборы отводить не стоит. В случае, если вас попросят передать прибор, возьмите его за середину, а после передайте ручкой к тому, кто его попросил.

6. Не стоит своими приборами брать что-то из общих тарелок

Для этого есть специальная ложка или лопатка, которую помещают прямо в блюдо или оставляют рядом.

7. Хлеб отламывайте

Хлеб, согласно этикету, отламывают над своей тарелкой, но не откусывают. И уж тем более не режут ножом.

8. Ненужное убирайте салфеткой

Если у вас во рту жвачка или что-либо, что мешает вкушать пищу, то возьмите салфетку, аккуратно поднесите ее ко рту и незаметно заверните это в салфетку, после выбросьте.

9. Исключите посторонние дела

Читать книгу, смотреть что-либо в телефоне, заниматься маникюром или рисованием – все это неприемлемо за обеденным столом. Во время приема пищи не стоит отвлекаться на другие дела, согласно этикету.

10. Не критикуйте

Даже, если блюдо вам не понравилось, не стоит об это всем заявлять. Во-первых, это огорчит того, кто готовил. Во-вторых, кому-то это блюдо может понравиться. А мнений столько, сколько и людей. Стоит ли портить аппетит окружающим своим недовольством?