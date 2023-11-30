Как совместить газон с ягодником: «Дачная помощь» от владимирского филиала Россельхозцентра

Разъяснения дали начальники отделов семеноводства и защиты растений Яна Балахнина и Анна Санина. А вот что спрашивали наши читатели.

«Купили в этом году участок, все старые клумбы, древние кусты и деревья удалили. Теперь хочется узнать, как сделать красивый газон к следующему сезону? Какие растения, семена или смеси семян выбрать? Какие из них можно посадить под зиму, а какие лучше весной?»

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– Газон – важная часть дизайна участка, и сегодня придумано немало его видов. У каждого свои особенности, которые нужно учесть, поэтому, чтобы сделать газон на даче своими руками, необходимо сначала провести планирование.

Если владелец предпочтет использовать луговые цветы, то он получит один из вариантов цветущего луга. При этом будет создан окультуренный луг, содержащий цветы в определенной пропорции. В этом случае используют не только злаки, но и вербейник, тысячелистник, ромашки, маргаритки, клевер и некоторые другие виды растений. Разное время цветения позволит наслаждаться красотой такого газона почти весь год. Один из несомненных плюсов – косят такой газон редко: не более двух раз за сезон. Отличный способ сделать лужайку на даче своими руками!

Еще один вид называется мавританским орнаментом. В этом случае используются однолетние растения. Такой газон вообще не стригут, а основную роль отводят цветам, а не злакам. Причем их выбирают с длительным временем цветения. Часто используют эшшольцию, календулу, мак-самосейку, крупноцветный лен, матиолу или василек. Газон выглядит пышно.

Также довольно прост в уходе садово-парковый лужок. В этом варианте газона применяются неприхотливые травяные сорта, которые хорошо переносят тень и прямые лучи солнца.

Газон в качестве спортивной дорожки должен иметь высокую стойкость против вытаптывания. Этот эффект достигается путем введения в состав семян сортов, имеющих специальные характеристики. Обычно такой газон не обладает высокими декоративными свойствами, но зато он предназначается для покрытия площадок, по которым много ходят люди.

Существует разновидность ровного газона под названием английский бархат. В его состав входят травы, которые предпочитают расти на плодородных почвах. Такой газон имеет красивый ухоженный вид, но требует регулярного ухода и не должен быть затенен. То есть если хозяин задумывается о том, чтобы оформить участок именно так, то он должен понимать, что придется вложить много труда.

Рулонный газон можно сделать за кратчайший срок. В этом случае речь идет о прочной сетке, к которой прикреплен пятисантиметровый слой дерна. Ее продают смотанной в рулон, отсюда и название. Для использования достаточно подготовить поверхность, размотать сетку и как следует полить.

Засевать газон семенами травы можно на протяжении всего весенне-осеннего периода. Однако опять же нужно учитывать некоторые нюансы.

Когда траву засевают весной, до начала морозов у растений много времени. Зимние холода они встретят, хорошо укрепившись. При такой посадке стараются засевать землю бОльшим количеством семян, чем обычно: рекомендуется увеличить их количество примерно на 20%. Логика такая: из-за тесноты растения начнут бороться за выживание и останутся только наиболее сильные и жизнеспособные.

Если траву сеют в течение летнего периода, то рекомендуется брать обычное количество семян. Нужно, чтобы растения росли свободно, набирались сил с максимальной скоростью.

Практикуется также и осенний посев травы. Если говорить о южных районах страны, то там делать это лучше в сентябре. Влажная осенняя погода поможет растениям набраться сил и перенести легкую южную зиму. В более северных районах для осеннего высева травы наиболее предпочтителен ноябрь. При этом семена во время холодной зимы пройдут закалку, а ранней весной при первой возможности начнут расти. Впрочем, есть и риски. Если поздняя осень окажется теплой, семена прорастут и будут беззащитны перед зимними морозами. Весной же паводок может вымыть ростки травы из земли.

Не рекомендуется сажать траву осенью на наклонном участке. В этом случае таяние снега и дожди могут смыть верхний слой почвы вместе с травой.

Теперь ответим на вторую часть вопроса – как правильно выбрать семена. Зачастую в травосмесях используют траву райграс.

Так вот когда ее содержание в приобретенной смеси составляет 50-60%, а то и более, то будьте готовы к тому, что на следующий год на газоне обязательно появятся проплешины. Связано это с тем, что корневая система у этой травы слабая. Она хорошо растет, но к нашему климату не приспособлена. Такая трава подходит для Западной Европы, а большинство производителей везут свои составы к нам, нисколько не задумываясь, что российские дожди и зимние холода способны сильно проредить их травки. Так что готовые смеси с райграсом – не самый лучший вариант для действительно хорошего дачного газона.

В средней полосе России более качественными будут газоны, на которых посеяны травяные смеси, содержащие мятлик луговой и овсяницу полевую.

Кстати, самый быстрый способ подобрать себе семена – посмотреть на газоны соседей и, если понравились, поинтересоваться у них, какие семена были использованы.

«Самые беспроблемные растения для газона – какие?»

– Трава для газона должна обладать следующими свойствами: быть устойчивой к высоким и низким температурам, быстро расти, сохранять внешний вид и жизнеспособность в течение длительного времени, обладать разветвленной и развитой корневой системой, соответствовать климату именно вашей местности, иметь возможность вегетативного размножения. Кроме этого, обязательно стоит обратить внимание на то, как растения переносят стрижку, ведь в процессе выращивания придется подстригать поверхность травяного покрытия. Иногда – даже больше пяти раз за сезон.

Требованиям, которые предъявляются к газонным смесям, наиболее полно соответствуют злаки. Они обладают развитой корневой системой, подходят практически к любым климатическим условиям и составу почвы, а также очень быстро разрастаются и препятствуют развитию сорняков на участке, занятом газоном. После стрижки же такое травяное покрытие будет иметь аккуратный и симпатичный внешний вид.

Вместе с основой из злаков в смесях могут применяться и другие компоненты. Вот какие травы могут использоваться в качестве удачного дополнения.

Узколистый или сплюснутый мятлик. Эти растения выгодно выделяются на фоне темного газонного покрытия, что делает газон более эстетичным. Проблема в том, что примерно через 5-6 лет придется заново посеять данную составляющую, потому что мятлик не отличается долговечностью.

Полевица побегоносная. Стелется по земле и сильно выделяется из общей массы из-за недостаточно тщательного ухода, поэтому цвет газона, в составе которого есть этот компонент, нельзя назвать однородным. Такое покрытие не очень хорошо подходит для декоративных зон, но его можно использовать на площадках для активного отдыха. Плюс этого растения в том, что оно растет очень быстро.

Если вы думаете, какой газон лучше выбрать для зоны полустепей, то лучше всего остановиться на мятлике дубравном. Такой сорт можно использовать для посадки в саду и между постройками или на другой местности, плохо освещенной солнцем. Минус растения в том, что у него очень слабые корни и его не стоит часто скашивать или мять.

Такая трава как болотный мятлик идеально подойдет для слишком влажной зоны, где не делается дренаж. Сорт отличается мощными корнями и ровным красивым зеленым ковром. Проблема в том, что такой газон часто нужно подсеивать из-за того, что у болотного мятлика маленький срок жизни. Эту траву рекомендуется использовать вместе с полевицей белой. Вместе они будут выглядеть очень аккуратно.

Пожалуй, наилучшие эстетические свойства имеет полевица собачья. Сорт отличается изумрудным цветом и толстыми шикарными побегами. Минусы этого вида в том, что он требует постоянного ухода и хорошей подготовки почвы перед посадкой. Правда, полевица собачья растет очень медленно и не терпит вытаптывания.

Можно подобрать и такую смесь, чтобы газон был готов уже через два месяца. Для этого стоит обратить внимание на то, чтобы основу составляла овсяница луговая. В чистом виде эта трава подходит и для создания временных газонов. Свои декоративные качества овсяница полевая сохраняет в течение трех-четырех лет. Ходить по газону из нее не стоит, потому что у травы очень слабая корневая система. Учтите также, что уже в первый сезон ваш газон будет не только довольно густым, но и очень разношерстным, поэтому стоит подстригать травяное покрытие почаще.

«Как подготовить почву под газон после старого участка – гербициды, перекопка, что-то еще?»

– Основная подготовка почвы под газон – это в первую очередь борьба с сорной растительностью. На данную работу уйдет достаточно много времени и сил. После выкорчевывания пней деревьев и кустарников, после того как разровняли землю в своем саду, можно провести гербицидные обработки: например, в начале лета одним из препаратов «Дамба, ВР», «Деймос, ВРК», «Диастар, ВР» и осенью тоже одним из препаратов «САНТИ, ВР», «Линтур, ВДГ». Если летом обработку не проводили, то можно обработать весной препаратом «Мохофф, МКЭ» с последующим подсевом газонной травы.

Если не хочется прибегать к химическим обработкам, то после перекопки можно застелить участок под газон темной пленкой, спанбондом или любым другим укрывным материалом на весь сезон.

Механический метод: перекапывать или проходить культиватором участок три раза каждые две недели.

Надо понимать, что избавиться от сорняков на 100% невозможно. Даже после самых трудоемких маневров они все равно будут появляться, и бороться с ними придется постоянно механическим методом (выкапывать вручную) или химическим.

Поскольку почва в нашем регионе, как правило, тяжелая, в нее можно добавить песок для увеличения проницаемости субстрата. В случае песчаных почв – добавить перегной. На очень бедных почвах рекомендуется вносить минеральные удобрения, хорошо перемешать с субстратом. Все хорошенько разровнять граблями – и можно высеивать газон.

«Как правильно сеять газонные травы?»

Чтобы составить общее представление о том, как сажать газонную траву, ознакомьтесь с кратким планом работ:

разметка участка;

удаление сорняков, перекапывание, выравнивание, укладка дренажа;

внесение удобрений, улучшение состава почвы;

утрамбовка;

посев семян.

полив.

Границы будущего газона можно наметить, вбив деревянные колышки и натянув между ними веревку параллельно земле. Можно использовать для этого строительный уровень.

По разметке удобнее будет измерить площадь участка под посев и рассчитать необходимое количество семян. Также веревки помогут определить неровности или уклоны, которые позже можно будет выровнять.

Разметку лучше оставить до того времени, когда трава достаточно подрастет, – это будет служить ограждением и защитит неокрепшие всходы от вытаптывания.

Перед посевом семена высыпают из упаковки в большую сухую емкость (например, в ведро) и хорошо перемешивают, так как в процессе хранения смесь могла стать неоднородной.

Верхний слой земли взрыхляют веерными граблями, проделывая неглубокие бороздки, и распределяют семена по поверхности. На больших территориях используют сеялки, на маленьких можно сеять руками.

Необходимо соблюдать дозировку – не менее 40 г на 1 кв. м. Если посеять меньшее количество, то лужайка получится с проплешинами, которые быстро заполонят сорняки.

Чтобы посеять газон равномерно, можно разделить участок на квадраты и разбрасывать на них четко отмеренное количество семян, потому что не всегда получается сделать ровно «на глаз».

Завершающий этап посадки – правильный полив. Поливать нужно мелкокапельным, по-другому – мелкодисперсным, способом. На шлангах бывают специальные насадки такого типа. Смысл в том, чтобы увлажнить поверхность аккуратно, не размывая и ни в коем случае не создавая луж. Почву увлажняют на глубину примерно 10 см.

Частота полива зависит от погодных условий, в среднем поливать нужно каждые 2-5 дней. Следите, чтобы земля не пересыхала, но и не допускайте переувлажнения.

Первые ростки появятся на 7-20 день после посева. Трава может всходить неравномерно: это нормально, если для посадки использовали травосмесь из разных видов растений.

Опытные садоводы знают хитрости на любые случаи жизни. Например, некоторые рекомендуют засевать газон именно осенью, в сентябре-октябре, чтобы меньше всходили сорняки. При посадке в другое время года советуют перекопать участок, дать время сорнякам прорасти, уничтожить их, а уж потом сеять газон.

По границам участка лучше сеять погуще, потому что с краев трава всходит хуже. А еще закупайте семена с запасом: если на некоторых участках останутся проплешины, их можно будет засадить тем же сортом травы, что и весь газон.

Если придерживаться всех советов, то лужайка получится ровная, с густой и яркой зеленью. Стричь и поливать подросший газон нужно по необходимости, ориентировочно один раз в 7-14 дней.

«Как совместить газон с ягодником? Какие ягоды выбрать в соседи к газонной траве, чтобы не трава не забивала, а за ягодными культурами было проще ухаживать?»

– Посев газона в окружении растений имеет свои особенности, связанные с влиянием на его рост и развитие. Так, деревья, клумбы и кустарники могут сильно конкурировать с газоном за питательные вещества и воду в почве. Это связано с их более развитой корневой системой. В результате газон может испытать недостаток питания и воды, что приведет к его ослаблению и ухудшению внешнего вида.

Также деревья и кустарники могут создавать над газоном тень, особенно в летний период. На затененных участках у травы может ослабиться рост, также тень способствует развитию мха.

Растения, окружающие газон, вполне могут засорять его листьями и другими органическими материалами.

Большинство ягодных культур не выносят соседства с газонными травами. Это объясняется тем, что злаки выступают их активными конкурентами в борьбе за питательные вещества и влагу. Особенно сильно страдают от соседства с газоном ежевика, черная смородина, малина, так как корневая система данных культур не уходит глубоко в почву, но к влаге они очень требовательны. Если высаживать плодовые кустарники и деревья, то обязательно нужно оградить приствольный круг бордюром или замульчировать. В жаркую погоду кустарники нужно чаще поливать.

Посадка газонной травы под плодовыми деревьями имеет и преимущества. Во-первых, это повышает качество будущих плодов, они становятся сочнее и имеют более яркий вкус. Также их окрас становится более интенсивным. Во-вторых, увеличивается влажность земли на участке, следовательно, микроклимат становится лучше. В-третьих, весной или после дождя почва будет быстрее высыхать, что позволит начинать садовые работы гораздо раньше, чем обычно. В-четвертых, газон в саду под деревьями не требует перекопки и рыхления. Почва под плодовыми культурами сохраняет влаго- и воздухопроницаемость. Наконец, в-пятых, в зимние холода растительность удерживает снег, а дерновый слой утепляет корневую систему, что защищает корешки от промерзания. Летом, наоборот, растительность защищает корни от чрезмерного перегрева.

Если сделать краткий вывод, то плодовые деревья и кустарники совместить с газоном можно, но важно при этом правильно ухаживать как за посадками, так и за травой. Тогда совместная посадка будет полезной и красивой.

«Какие ягодные культуры красиво смотрятся?»

– Украшением сада будут практически любые ягодные растения, ведь декоративная функция есть почти у всех них.

Облепиха способна создать впечатление экзотического средиземноморского растения. Южный облик придают облепихе сероватые мелкие листья, отдаленно напоминающие листья оливы. Она красива и в группах (тем более что для плодоношения нужно высаживать мужские и женские экземпляры), и в качестве солитера, и в живой изгороди, и в бордюрах. Облепиха неплохо переносит стрижку.

Актинидия – одна из самых нарядных лиан в средней полосе России. Она украшена не яркими цветами, как роза или клематис, а необычными листьями, которые меняют цвет на протяжении всего сезона. В средней полосе у нас выращивают актинидию коломикта – как видовое растение, так и сорта. К слову, после того как у нас в стране актинидию официально признали плодовым растением, было создано и введено в оборот несколько десятков ее сортов. И все они декоративны. Актинидия самостоятельно обвивает любую опору, которую ей предоставят. Ее сажают к беседкам, перголам, верандам, навесам. Любое самое неприглядное сооружение можно спрятать под плотной листвой актинидий.

Вишня войлочная рано покрывается нежно-розовыми цветами, облепляющими ветви. Ее ягоды темно-красные, яркие, обильные, украшают сад в самый разгар лета. У сортов ягоды довольно крупные, наливные, бросающиеся в глаза.

Смородина золотистая – редкая культура в наших садах, но заслуживающая большего внимания. Дело в том, что ягоды у золотистой смородины довольно вкусные, но семечки в них крупные и жесткие. Такой урожай используют для компотов и желе, а в свежем виде он не идет. Но такая смородина, например, запросто растет и плодоносит на бедных почвах. Рано весной она покрывается веселыми ярко-желтыми цветами, вокруг которых кружатся пчелы, так как растение – отличный медонос. Летом кусты плодоносят. Темные, почти черные ягоды тоже весьма декоративны, а осенью кусты окрашиваются в оранжево-желтые тона – смородина снова становится золотистой.

Из этого растения получаются плотные живые изгороди, кусты хорошо переносят стрижку и со временем дают плотную структуру. Но и по одиночке, и в составе миксбордеров растения смотрятся отлично.

Смородину красную обычно мы не воспринимаем как декоративное растение, потому что для нас это обычный ягодный кустарник. И напрасно. Во-первых, куст красной смородины сам по себе уже красив, но на штамбе – это нечто удивительное и оригинальное. Кстати, в качестве подвоя для штамбовых форм красной смородины используется все та же смородина золотистая. Посадив ряд красной смородины с ягодами разных цветов, вы можете добиться ошеломительного эффекта и удивить гостей не меньше, чем цветущим розарием.

Боярышник часто считается растением для городского озеленения, но это совершенно не обязательно. И в обычном дачном саду он будет хорош со своими бархатными резными листьями и яркими гроздьями ягод. Даже самые обычные видовые боярышники декоративны, но сорта еще красивее. Сегодня их насчитывается не менее тридцати, выращиваемых и как ягодная культура, и как декоративные формы. Сорта отличаются высотой, формой куста, оттенком и размером цветов и ягод. Боярышники эффектно смотрятся и в одиночных посадках, и в составе живой изгороди. Причем изгородь из боярышника может быть высокой, средней и низкой, так как боярышник хорошо стрижется.

Голубика – вкусная и довольно урожайная культура, но под нее нужно специально готовить место и почву. Да и первые значимые урожаи она дает лишь на шестой год. Однако есть у нее и неоспоримый плюс: это очень красивое растение. Особенно выигрышно кусты смотрятся в момент плодоношения и осенью, когда листья окрашиваются в яркие цвета. При желании голубику можно сажать не на грядки, а в декоративные композиции с другими растениями – любителями кислого грунта. Это верески, рододендроны, хвойные.

Черноплодная рябина (арония Мичурина) – один из самых живописных ягодных кустарников, способных расти в средней полосе. Многим не нравится вкус терпких ягод, но никто не станет спорит с тем, что арония очень красива, особенно осенью, когда красно-зеленая листва сочетается с темными гроздьями. Она хороша и в одиночных посадках, и в бордюрах, и в штамбовой форме. Хорошо стрижется, не болеет.

Различные виды жимолости выращивают ради красоты, съедобную – ради вкусных ранних ягод. Сам по себе куст съедобной жимолости украшает сад. У разных сортов размер и форма кустов немного отличаются: могут быть более вытянутые или приземистые растения. Однако любая жимолость – это плотная структура, красивые светло-зеленые овальные листья, ровные очертания.

Ирга – перспективное растение, на которое садоводы нечасто обращают внимание. Видимо, виной всему птицы, способные начисто склевать урожай, как только он поспеет. Ирга привлекательна и в цветении, и летом, когда она покрыта иссиня-зелеными овальными листьями и множеством ягод, и осенью в золотистом наряде. Сейчас в продаже много интересных сортов ирги с укрупненными ягодами. Урожай спеет постепенно, поэтому на растении одновременно есть и зеленые, и розоватые, и бордовые, и сине-черные ягодки. Они украсят ваш сад сами по себе.

«Подскажите план совмещения газона с ягодниками с точки зрения декоративного дизайна».

– Конечно, многое зависит от конкретной авторской задумки, но вообще все деревья выглядят красиво и радуют глаз своим очарованием, если о них хорошо заботиться. И плодовые, и декоративные деревья и кустарники нужно подстригать, ухаживать за ними, бороться с вредителями и болезнями. Тогда даже самые простые яблони придадут лужайке ту самую роскошь и уют, о которой мечтают владельцы участков. Да еще и хороший урожай подарят!