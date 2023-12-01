Стало известно, что нужно сделать перед Новым годом для удачи в финансах

Когда, как не на Новый год мы загадываем желания и строим планы на будущее? А что можно сделать, чтобы обрести финансовое благополучие в будущем году? Коуч Ольга Нафи поделилась ценными рекомендациями с журналом «Клео.ру». Чтобы достаток пришел в ваш дом, необходимо, чтобы энергия в нем двигалась свободно. А для этого необходимо провести ревизию вещей и выбросить все лишнее. Не пользовались вещью на протяжении года? Расстаньтесь с ней. Избавьтесь и от предметов, связанных с негативными воспоминаниями. В ванной комнате и на кухне также рекомендуется навести порядок и убрать лишнее. Переберите всю косметику и выбросите то, чем не пользуетесь. Под каток расхламления попадает и старая или вышедшая из строя техника. То, что не используется можно перепродать, а что уже в нерабочем состоянии — утилизируйте. Также необходимо почистить и телефон — удалите ненужные контакты и фото. После этих манипуляций вы заметите, как в квартире стало легче дышать, утверждает коуч. Подведите итоги уходящего года. Не стоит обесценивать свои заслуги — вспомните, чему вы научились за этот год и чего достигли. Возьмите бумагу, ручку и напишите о своих достижениях, даже самых маленьких. Выучили иностранный язык или освоили сложное блюдо — все должно быть в списке. После того как он будет готов, вы поймете, что вы круче, чем сами себя представляли. Самопрограммирование поможет сделать вашу жизнь успешнее. Эксперт предлагает одно маленькое упражнение для избавления от негативных мыслей. Возьмите канцелярскую резинку и наденьте на запястье. Когда негативная мысль вас посетит, оттяните резинку и отпустите ее. Пока вы испытываете неприятные ощущения, необходимо подумать о чем-то приятном. Например, на вас накричал начальник, вы думаете о том, как это несправедливо. В этот момент переведите эту мысль на что-то приятное — запланированный семейный ужин или поход в театр с подругой. Эта мысль переведет внимание от негатива и вернет вам хорошее расположение духа. А ваша внутрення вибрация начнет привлекать в жизнь позитивные события. Выполняя эти действия, вы притянете радость и финансовое благополучие.