Как навсегда избавиться от моли в квартире? Советы профессионала и лучшие способы для самостоятельной дезинсекции
Моль — вредное насекомое, которое может завестись в квартире и стать настоящей проблемой для ее жильцов. Моль способна испортить предметы гардероба, населить продукты питания и даже мебель. Существует множество способов, которые помогут навсегда избавиться от этого крылатого вредителя самостоятельно. «Лента.ру» побеседовала с экспертом в области дезинсекции, чтобы разобраться, как моль появляется в квартире, что делать, чтобы она там не завелась, и какие средства помогут избавиться от моли в домашних условиях.
Виды моли
Моль — это насекомое из отряда чешуекрылых, прямой родственник обычной бабочки. В мире существует большое количество видов моли — науке вредителей.
Какие виды моли могут завестись в квартире?
Пищевая (также известная как «огневка»). Это моль, которая заводится в продуктах питания. Основной источник пищи для нее — сухие сыпучие продукты, такие как крупы и сахар. Помимо этого, огневка может поселиться в пакетах с орехами и сухофруктами, в мюсли и даже в листовой чайной заварке. Платяная (также известная как мебельная и вещевая). Такой вид моли может завестись в шкафах с одеждой, мебельной обивке и на коврах. Это насекомое, личинки которого питаются вещами из шелка, шерсти и меха. Однако иногда от платяной моли могут пострадать и хлопковые изделия, а для откладывания личинок моль может использовать даже синтетические ткани.
Моль, которую удается обнаружить невооруженным глазом, — это чаще всего самцы. Женские особи предпочитают темные укромные места, где они откладывают личинки
Как моль попадает в квартиру?
Руководитель компании по дезинсекции, дезинфекции и дератизации «Дезслужба.РФ» Павел Шаффер в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что существует три основных пути, с помощью которых моль попадает в жилое помещение:
От соседей — через вентиляцию и воздуховоды. Также моль может проникнуть в квартиру через отверстия в строительных материалах или дверные проемы. Через окно — моль может залететь в дом с улицы через распахнутые окна, не прикрытые сеткой. Через вещи — вредитель может попасть в квартиру вместе с предметами одежды и мебели, которые были инфицированы его личинками.
Главные причины появления моли в квартире — большое количество пищи, неяркий свет и отсутствие резких запахов.
Как обнаружить моль в доме?
Существует несколько признаков, по которым можно понять, что в квартире завелась моль, объясняет специалист. Самый очевидный — визуальное обнаружение летающих особей. Сигнализировать о наличии крылатого вредителя могут также личинки моли, кладки яиц и коконы, отмечает Шаффер.
Осматривая платяные шкафы, следует обращать внимание на наличие ворса и паутинки. Ведь в процессе поедания натурального ворса личинки моли формируют коконы из шелка Павел Шаффер эксперт в области дезинсекции
Внезапно возникшие повреждения на одежде или мебели — еще одно заметное свидетельство, что в квартире появилась моль.
На что обратить внимание, чтобы найти следы моли:
появление мелких дырочек на текстильных изделиях; следы порчи на коврах; повреждение покрытия мебели; повреждение покрытия стен.
Как защитить квартиру от моли?
«Вывести моль из дома намного сложнее, чем принять меры по предотвращению ее возникновения», — подчеркивает эксперт в области дезинсекции. Поэтому он советует не оставлять окна открытыми и без защитной сетки в теплое время года, а также закрывать москитной сеткой вентиляционные люки.
«В шкаф можно поместить готовые саше с запахом, отпугивающим моль. Они не содержат синтетических составляющих, только натуральный ароматизатор», — рассказывает эксперт. По мнению Шаффера, лучше всего для этих целей подойдут сильно пахнущие цветы.
Саше с каким запахом положить в шкаф для защиты от моли: лаванда; полынь; пижма; жасмин; герань; лимон; апельсин; кедровое масло.
Можно ли самостоятельно избавиться от моли в квартире?
«Если степень заражения небольшая и проблема обнаружена на ранних этапах, самостоятельно избавиться от моли вполне возможно», — уверен Павел Шаффер.
В этом случае насекомые еще не успеют достаточно расплодиться и занять большую область в шкафу, спрятаться в щелях и прочих укрытиях.
По словам специалиста, зачастую достаточно просто идентифицировать зараженную вещь и либо утилизировать ее, либо прочими бытовыми способами избавиться от вредителей — например, постирать пальто или свитер.
Однако для избавления от моли недостаточно просто отловить всех крылатых насекомых, которых удалось найти.
Перед тем, как начать бороться с молью, следует принять по внимание, что вред исходит не от взрослых особей самой моли. Бабочки не едят ткань, это личинки портят одежду и мех. Чтобы избавиться от моли, следует уничтожить яйца, личинки и, конечно, самих бабочек Павел Шаффер эксперт в области дезинсекции
Для этого необходимо внимательно осмотреть остальные предметы в месте, где была обнаружена моль, и внимательно изучить все стыки прилегающей мебели — проверить их на предмет наличия яиц и личинок.
В качестве профилактики следует поместить нафталиновые шарики в шкаф и наблюдать за ситуацией приблизительно в течение месяца. Шаффер объясняет: «Взрослая самка откладывает от 40 до 100 яиц на протяжении двух-трех недель, после чего на развитие яйца в комнатной температуре понадобится в среднем 7–14 дней».
Способы для самостоятельной борьбы с молью
- Проведите генеральную уборку. Протрите от пыли все, даже самые труднодоступные места, сделайте влажную уборку. Особое внимание уделите темным углам, в которых скапливается много пыли. Пропылесосьте ковры и мебель, постирайте шторы и постельное белье, которое хранится в шкафах.
- Разложите по всей квартире ароматные саше. Моль не переносит активных запахов, поэтому для борьбы с ней стоит использовать эфирные масла и травы. Пакетики с травами стоит разложить в шкафу, а смесью эфирного масла и воды обработать рабочие поверхности и полки. Эту процедуру можно провести также с коврами и мягкой мебелью — но обратите внимание, что от масел на них могут остаться пятна. Помимо этого, моль не переносит запах кедра — повесьте в шкаф кедровые вешалки, чтобы отпугнуть насекомое.
- Используйте белый уксус. Нанесите немного белого уксуса на все поверхности в доме — личинки и гусеницы моли не выживут, столкнувшись с этим средством.
- Разогрейте или заморозьте зараженные вещи. Моль остро реагирует на высокие и низкие температуры. Зараженную одежду можно постирать на высокой температуре или заморозить, выставив пакеты с одеждой на балкон в зимнее время или отправив в морозильную камеру на 24 часа. То же самое касается и продуктов питания — чтобы избавиться от пищевой моли, крупы и другие сыпучие вещества можно прокалить в духовке или микроволновой печи, либо положить в морозилку.
- Используйте фумигаторы. С молью помогут справиться и специальные устройства, которые можно приобрести в магазине. Фумигаторы могут содержать жидкость (она будет распыляться при нагревании) или специальные пластины, которые помогают против моли.
- Для профилактики появления моли следует держать дом чистым, следить за состоянием вещей, не допускать скопления пыли в труднодоступных местах и регулярно проверять одежду и продукты на наличие личинок. Вещи, которые долгое время не используются, лучше всего хранить в герметичных вакуумных мешках, а для одежды из шерсти и меховых изделий использовать специальные чехлы.
При этом Шаффер добавляет, что самостоятельно избавиться от насекомых получается не всегда. «Моль прекрасно прячется, так что лучше пригласить профессионалов», — отмечает он.
Профессиональное уничтожение моли в квартире
Существует множество способов, которые помогают дезинсекторам справиться с крылатыми вредителями. «В основе борьбы лежат инсектициды контактного или кишечного действия, которые уничтожают насекомое при соприкосновении или поедании. Препарат проникает в тельце насекомого, где блокирует передачу нервных импульсов, что вызывает гибель вредителя», — поясняет Павел Шаффер.
Самый распространенный инсектицид для борьбы с молью — нафталиновые шарики. Их можно использовать, чтобы самостоятельно справиться с вредителем
«Если говорить о профессиональной обработке, то применяются жидкие концентраты инсектицидов, которые смешиваются с водой в необходимой концентрации и наносятся на поверхности дома», — говорит эксперт.
Специалисты могут использовать генератор холодного тумана для обработки зараженного помещения. По словам Шаффера, при такой обработке препарат проникает во все щели и потаенные места за счет мелкой дисперсии и распыления под давлением. Еще один вариант — дезинсекция с помощью ручного опрыскивателя. Это более локальная обработка, которая имеет менее выраженный токсический эффект — это значит, что очаги нанесения препарата локализованы и не затрагивают всю комнату или квартиру целиком.
Эффективность обработки напрямую не зависит от метода нанесения, но зависит от верно подобранного препарата и качества проведенной обработки — все ли поверхности осмотрены и обработаны Павел Шаффер эксперт в области дезинсекции
Также для отлова бабочек используют клеевые ловушки. Шаффер подчеркивает, что это средство, которое нужно в первую очередь для контроля эффективности обработки: «То есть это не метод борьбы как таковой, потому что он не оказывает влияния на личинки и яйца, но в какой-то мере позволяет говорить об уничтожении, поскольку позволяет отловить беременных самок».
Как происходит процесс профессиональной обработки помещения от моли?
Сам процесс подготовки профессиональных средств и их нанесения занимает обычно не больше 30-40 минут. Это зависит от степени зараженности и площади обрабатываемой поверхности. Гораздо больше времени занимает подготовка помещения, которую проводят жильцы, нанявшие специалистов.
Перед профессиональной обработкой помещения необходимо спрятать все пищевые продукты и предметы личной гигиены в герметичные емкости или пакеты — лучше убрать все, что может «пострадать» в процессе, советует Шаффер.После того, как обработка завершена, следует дождаться, пока устоится экспозиция — когда мелкие частички препарата из воздуха осядут на все поверхности.
1-2 часа ничего не стоит трогать в комнате после обработки препаратами от моли
После того, как препарат осядет, необходимо проветрить помещение и помыть все рабочие поверхности с двухпроцентным раствором соды (пачка соды на ведро воды) или мыльным раствором. Шаффер отмечает, что обработать таким образом нужно все, с чем потенциально будет взаимодействовать человек: столешницы, ручки дверей, выключатели и так далее.
«Специально отмывать обработанные поверхности не следует — средство имеет остаточный срок действия 1–3 недели (в зависимости от препарата), в течение этого срока насекомое при соприкосновении с поверхностью набирает на себя дозу инсектицида и погибает», — добавляет он.