Как навсегда избавиться от моли в квартире: советы профессионала

Моль — вредное насекомое, которое может завестись в квартире и стать настоящей проблемой для ее жильцов. Моль способна испортить предметы гардероба, населить продукты питания и даже мебель. Существует множество способов, которые помогут навсегда избавиться от этого крылатого вредителя самостоятельно. «Лента.ру» побеседовала с экспертом в области дезинсекции, чтобы разобраться, как моль появляется в квартире, что делать, чтобы она там не завелась, и какие средства помогут избавиться от моли в домашних условиях.

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Виды моли

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Моль — это насекомое из отряда чешуекрылых, прямой родственник обычной бабочки. В мире существует большое количество видов моли — науке вредителей.

Какие виды моли могут завестись в квартире?

Пищевая (также известная как «огневка»). Это моль, которая заводится в продуктах питания. Основной источник пищи для нее — сухие сыпучие продукты, такие как крупы и сахар. Помимо этого, огневка может поселиться в пакетах с орехами и сухофруктами, в мюсли и даже в листовой чайной заварке. Платяная (также известная как мебельная и вещевая). Такой вид моли может завестись в шкафах с одеждой, мебельной обивке и на коврах. Это насекомое, личинки которого питаются вещами из шелка, шерсти и меха. Однако иногда от платяной моли могут пострадать и хлопковые изделия, а для откладывания личинок моль может использовать даже синтетические ткани.

Моль, которую удается обнаружить невооруженным глазом, — это чаще всего самцы. Женские особи предпочитают темные укромные места, где они откладывают личинки

Как моль попадает в квартиру?

Руководитель компании по дезинсекции, дезинфекции и дератизации «Дезслужба.РФ» Павел Шаффер в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что существует три основных пути, с помощью которых моль попадает в жилое помещение:

От соседей — через вентиляцию и воздуховоды. Также моль может проникнуть в квартиру через отверстия в строительных материалах или дверные проемы. Через окно — моль может залететь в дом с улицы через распахнутые окна, не прикрытые сеткой. Через вещи — вредитель может попасть в квартиру вместе с предметами одежды и мебели, которые были инфицированы его личинками.

Главные причины появления моли в квартире — большое количество пищи, неяркий свет и отсутствие резких запахов.

Как обнаружить моль в доме?

Существует несколько признаков, по которым можно понять, что в квартире завелась моль, объясняет специалист. Самый очевидный — визуальное обнаружение летающих особей. Сигнализировать о наличии крылатого вредителя могут также личинки моли, кладки яиц и коконы, отмечает Шаффер.

Осматривая платяные шкафы, следует обращать внимание на наличие ворса и паутинки. Ведь в процессе поедания натурального ворса личинки моли формируют коконы из шелка Павел Шаффер эксперт в области дезинсекции

Внезапно возникшие повреждения на одежде или мебели — еще одно заметное свидетельство, что в квартире появилась моль.

На что обратить внимание, чтобы найти следы моли:

появление мелких дырочек на текстильных изделиях; следы порчи на коврах; повреждение покрытия мебели; повреждение покрытия стен.

Как защитить квартиру от моли?

«Вывести моль из дома намного сложнее, чем принять меры по предотвращению ее возникновения», — подчеркивает эксперт в области дезинсекции. Поэтому он советует не оставлять окна открытыми и без защитной сетки в теплое время года, а также закрывать москитной сеткой вентиляционные люки.

«В шкаф можно поместить готовые саше с запахом, отпугивающим моль. Они не содержат синтетических составляющих, только натуральный ароматизатор», — рассказывает эксперт. По мнению Шаффера, лучше всего для этих целей подойдут сильно пахнущие цветы.

Саше с каким запахом положить в шкаф для защиты от моли: лаванда; полынь; пижма; жасмин; герань; лимон; апельсин; кедровое масло.

Можно ли самостоятельно избавиться от моли в квартире?

«Если степень заражения небольшая и проблема обнаружена на ранних этапах, самостоятельно избавиться от моли вполне возможно», — уверен Павел Шаффер.

В этом случае насекомые еще не успеют достаточно расплодиться и занять большую область в шкафу, спрятаться в щелях и прочих укрытиях.

По словам специалиста, зачастую достаточно просто идентифицировать зараженную вещь и либо утилизировать ее, либо прочими бытовыми способами избавиться от вредителей — например, постирать пальто или свитер.

Однако для избавления от моли недостаточно просто отловить всех крылатых насекомых, которых удалось найти.

Перед тем, как начать бороться с молью, следует принять по внимание, что вред исходит не от взрослых особей самой моли. Бабочки не едят ткань, это личинки портят одежду и мех. Чтобы избавиться от моли, следует уничтожить яйца, личинки и, конечно, самих бабочек Павел Шаффер эксперт в области дезинсекции

Для этого необходимо внимательно осмотреть остальные предметы в месте, где была обнаружена моль, и внимательно изучить все стыки прилегающей мебели — проверить их на предмет наличия яиц и личинок.

В качестве профилактики следует поместить нафталиновые шарики в шкаф и наблюдать за ситуацией приблизительно в течение месяца. Шаффер объясняет: «Взрослая самка откладывает от 40 до 100 яиц на протяжении двух-трех недель, после чего на развитие яйца в комнатной температуре понадобится в среднем 7–14 дней».

Способы для самостоятельной борьбы с молью

Проведите генеральную уборку. Протрите от пыли все, даже самые труднодоступные места, сделайте влажную уборку. Особое внимание уделите темным углам, в которых скапливается много пыли. Пропылесосьте ковры и мебель, постирайте шторы и постельное белье, которое хранится в шкафах.

Разложите по всей квартире ароматные саше. Моль не переносит активных запахов, поэтому для борьбы с ней стоит использовать эфирные масла и травы. Пакетики с травами стоит разложить в шкафу, а смесью эфирного масла и воды обработать рабочие поверхности и полки. Эту процедуру можно провести также с коврами и мягкой мебелью — но обратите внимание, что от масел на них могут остаться пятна. Помимо этого, моль не переносит запах кедра — повесьте в шкаф кедровые вешалки, чтобы отпугнуть насекомое.

Используйте белый уксус. Нанесите немного белого уксуса на все поверхности в доме — личинки и гусеницы моли не выживут, столкнувшись с этим средством.

Разогрейте или заморозьте зараженные вещи. Моль остро реагирует на высокие и низкие температуры. Зараженную одежду можно постирать на высокой температуре или заморозить, выставив пакеты с одеждой на балкон в зимнее время или отправив в морозильную камеру на 24 часа. То же самое касается и продуктов питания — чтобы избавиться от пищевой моли, крупы и другие сыпучие вещества можно прокалить в духовке или микроволновой печи, либо положить в морозилку.

Используйте фумигаторы. С молью помогут справиться и специальные устройства, которые можно приобрести в магазине. Фумигаторы могут содержать жидкость (она будет распыляться при нагревании) или специальные пластины, которые помогают против моли.

Для профилактики появления моли следует держать дом чистым, следить за состоянием вещей, не допускать скопления пыли в труднодоступных местах и регулярно проверять одежду и продукты на наличие личинок. Вещи, которые долгое время не используются, лучше всего хранить в герметичных вакуумных мешках, а для одежды из шерсти и меховых изделий использовать специальные чехлы.

При этом Шаффер добавляет, что самостоятельно избавиться от насекомых получается не всегда. «Моль прекрасно прячется, так что лучше пригласить профессионалов», — отмечает он.

Профессиональное уничтожение моли в квартире

Существует множество способов, которые помогают дезинсекторам справиться с крылатыми вредителями. «В основе борьбы лежат инсектициды контактного или кишечного действия, которые уничтожают насекомое при соприкосновении или поедании. Препарат проникает в тельце насекомого, где блокирует передачу нервных импульсов, что вызывает гибель вредителя», — поясняет Павел Шаффер.

Самый распространенный инсектицид для борьбы с молью — нафталиновые шарики. Их можно использовать, чтобы самостоятельно справиться с вредителем

«Если говорить о профессиональной обработке, то применяются жидкие концентраты инсектицидов, которые смешиваются с водой в необходимой концентрации и наносятся на поверхности дома», — говорит эксперт.

Специалисты могут использовать генератор холодного тумана для обработки зараженного помещения. По словам Шаффера, при такой обработке препарат проникает во все щели и потаенные места за счет мелкой дисперсии и распыления под давлением. Еще один вариант — дезинсекция с помощью ручного опрыскивателя. Это более локальная обработка, которая имеет менее выраженный токсический эффект — это значит, что очаги нанесения препарата локализованы и не затрагивают всю комнату или квартиру целиком.

Эффективность обработки напрямую не зависит от метода нанесения, но зависит от верно подобранного препарата и качества проведенной обработки — все ли поверхности осмотрены и обработаны Павел Шаффер эксперт в области дезинсекции

Также для отлова бабочек используют клеевые ловушки. Шаффер подчеркивает, что это средство, которое нужно в первую очередь для контроля эффективности обработки: «То есть это не метод борьбы как таковой, потому что он не оказывает влияния на личинки и яйца, но в какой-то мере позволяет говорить об уничтожении, поскольку позволяет отловить беременных самок».

Как происходит процесс профессиональной обработки помещения от моли?

Сам процесс подготовки профессиональных средств и их нанесения занимает обычно не больше 30-40 минут. Это зависит от степени зараженности и площади обрабатываемой поверхности. Гораздо больше времени занимает подготовка помещения, которую проводят жильцы, нанявшие специалистов.

Перед профессиональной обработкой помещения необходимо спрятать все пищевые продукты и предметы личной гигиены в герметичные емкости или пакеты — лучше убрать все, что может «пострадать» в процессе, советует Шаффер.После того, как обработка завершена, следует дождаться, пока устоится экспозиция — когда мелкие частички препарата из воздуха осядут на все поверхности.

1-2 часа ничего не стоит трогать в комнате после обработки препаратами от моли

После того, как препарат осядет, необходимо проветрить помещение и помыть все рабочие поверхности с двухпроцентным раствором соды (пачка соды на ведро воды) или мыльным раствором. Шаффер отмечает, что обработать таким образом нужно все, с чем потенциально будет взаимодействовать человек: столешницы, ручки дверей, выключатели и так далее.