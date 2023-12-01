Грязь и реагенты: стало известно, как ухаживать за одеждой зимой

Зимой проблема с загрязнениями на одежде и обуви особенно актуальна. Казалось бы, грязь отчистить не так-то сложно, однако не всегда с ними можно справиться с первого раза. Продуктолог Ольга Рыжкова в разговоре с «Газетой.ру» объяснила, как справиться с сезонными пятнами.

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«Современные пятна уже не такие простые, как 20 или даже 10 лет назад. Они все больше отличаются своей многокомпонентностью и становятся трудновыводимыми. На дорогах и тротуарах машинное масло и не только смешивается с пылью, землей, глиной, а зимой еще и с реагентами. И все это оседает на волокна ткани, тем самым делая пятна более "сложными», — заявила эксперт.

В первую очередь она посоветовала избавиться от грязи на волокнах ткани. Такой тип загрязнений необходимо удалить механически: воспользуйтесь не жесткой щеткой перед отправкой вещи в машинку.

«Так вы удалите существенно видимые загрязнения. Следующим слоем пятен, как правило, следуют маслянисто-жировые части, которые пропитывают волокна ткани. Избавиться от них поможет стирка с использованием стиральных порошков при повышенной температуре воды. Если вы отдаете предпочтение жидким средствам для стирки, выбирайте те, в которых содержатся энзимы, таким образом вам удастся эффективно избавиться от жировых пятен», — посоветовала специалист.