Уход за яблоней зимой: 3 важных момента

Уход за яблоней зимой менее трудоемкий по сравнению с другими временами года. Тем не менее, простые мероприятия имеют большое значение.

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Следите за снегом

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По мере того, как температуры понижаются, повышается хрупкость древесины и риск поломки ветвей после сильных снегопадов. Если такое событие имеет место быть, то одевайтесь потеплее и идите на помощь.

Для удаления снега с ветвей яблони используйте мягкую щетку или веник. Этот метод наиболее безопасен для дерева, особенно, для молодого саженца. Осторожно стряхивайте снег, начиная с верхних ветвей (тут пригодится крепко установленная стремянка) и двигаясь вниз.

Палка или шест нужны в том случае, когда снег слишком плотный для смашки веников. Снизу аккуратно подтолкните палкой или шестом ветвь, чтобы сбить снежную шапку. Разумеется, колотить со всей силы не надо.

Если на ветке образовалась толстая наледь, ее можно растопить теплой водой, а затем, опять же бережно, удалить скребком, который вы используете для очистки теплицы.

В итоге, притопчите снег по приствольному кругу для лучшей изоляции корневой системы дерева от промерзания. В самые лютые морозы на нежные саженцы набросьте агроволокно.

Следите за мышами и зайцами и сделайте обвязку ствола

Те и другие наверняка наведаются к вам на участок, чтобы перекусить полезной и вкусной корой яблони. Первой преградой будет создание физического барьера в виде специальных кожухов из мешковины, синтетических материалов или лапника. Для закрепа можно использовать различные материалы, такие как джутовая веревка, пластиковая сетка или специальная обвязочная лента. Важно выбрать материал, который будет прочным, долговечным и негативно не повлияет на здоровье дерева.

Перед началом обвязки необходимо убедиться, что ствол и крона яблони находятся в хорошем состоянии. Удалите все поврежденные и больные ветви, проверьте ствол на наличие язв и трещин, и при необходимости обработайте их специальными средствами.

Принцип в том, чтобы обвязать ствол до высоты потенциальных погрызов. Обвязку следует начать с низа ствола, аккуратно обернув материал вокруг, пересекая слои между собой.

Неплохо постоянно применять репелленты для опрыскивания обвязки, есть коммерческие варианты или самый дешевый в виде мази Вишневского. Масло пихты или кайенского перца грызуны тоже не выносят, но такие дорогостоящие препараты лучше наносить на кору.

Следите за мумифицированными плодами

Мумифицированные плоды остаются на яблоне после завершения основного плодоношения и нередко остаются висеть на ветвях даже зимой. Их необходимо снять и сжечь, заодно с этим срежьте и устраните все куколки, обычно боярышницы, которые висят на ветках. Зимой их хорошо видно.

Мумифицированные плоды являются источником потенциальных инфекций, парши и гнилей, которые активизируются с весной. Дезинфицируйте секаторы в отбеливателе перед использованием, чтобы предотвратить передачу возможных патогенов. Отрежьте плоды как можно ближе к основанию ветки, а затем тщательно соберите упавшие.