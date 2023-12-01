Диетолог рассказала об опасности бытовой химии
Диетолог Нурия Дианова рассказала о вреде бытовой химии.
«С одной стороны при избыточном применении, например, антибактериального мыла, баланс между человеком и бактериями нарушается. Но в целом если иметь хороший иммунитет, то глобально каких-то сложностей с соблюдением правил гигиены, сроков хранения продукции, которую мы готовим и употребляем дома, проблем быть не должно», — рассказала эксперт в беседе с ОСН.
По ее словам, люди своим воздействием серьезно портят планету и стоит задуматься о создании продуктов и упаковки, которую можно либо повторно перерабатывать, либо она будет естественными образом разлагаться.
«Но создавать продукты, которые меньше вредят природе — сложно. Это очень дорогостояще и мало кто заморачиваться с инвестициями туда», — пояснила она.
Как сообщалось ранее, чтобы согреться в холодное время года диетолог Марият Мухина рекомендует не только пить горячий чай, но и есть правильные продукты. По словам эксперта, зимой стоит чаще есть паштет.