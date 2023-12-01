Диетолог рассказала об опасности бытовой химии

«С одной стороны при избыточном применении, например, антибактериального мыла, баланс между человеком и бактериями нарушается. Но в целом если иметь хороший иммунитет, то глобально каких-то сложностей с соблюдением правил гигиены, сроков хранения продукции, которую мы готовим и употребляем дома, проблем быть не должно», — рассказала эксперт в беседе с ОСН.