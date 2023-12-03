Какой рассадой можно заняться в начале зимы, рассказала агроном

Декабрь и январь считаются самыми «мертвыми» дачными месяцами. В это время садоводы и огородники отдыхают и планируют работы на следующий год. Однако даже в такое время посевная компания может не приостанавливаться, рассказала aif.ru ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

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В декабре специалист посоветовала начинать посев на рассаду растений, которые развиваются медленнее остальных. В основном это цветы и некоторые декоративные кустарники, период от посева до начала цветения у которых составляет 150-230 дней.

Из однолетних растений и двулетников в декабре стоит посеять петунию, эустому, виолу (анютины глазки), сальвию, вербену, лобелию. К многолетникам, которые традиционно сеют в первый месяц зимы, относятся хоста, бегония, астильба, горечавка, пеларгония, лаванда, примула, дельфиниум, колокольчик карпатский, гайлардия, гвоздика Шабо. Эксперт отметила, что если посеять их сейчас, а весной высадить в грунт, то долгое цветение им будет гарантировано.

При этом Воронова предупредила о сложностях, которые связаны с выращиванием перечисленных растений. В частности, все они очень требовательны к отсутствию перепадов температуры. Еще одно важное условие, без соблюдения которого вырастить их вряд ли получится, – это поддержание хорошей освещенности. Количество света для этих цветов и кустарников критически важно, поэтому для создания комфортных для них условий придется приобрести специальные фитолампы.