Агроном Данилов рассказал, какие морозы выдерживает капуста
Если мороз ударил немного раньше ожидаемого срока и капуста подмерзла, – как с ней поступить и будет ли она храниться, рассказал специалист.
«Капуста – культура морозостойкая, взрослые кочаны могут выдерживать морозы до -8 градусов, – уверяет агроном Виктор Данилов. – И после них капуста оттаивает без потери качества. Если у нас и были морозы, то всего до -4 градусов. И если верхние листья немного подмерзли, то они без труда отойдут.
Такие заморозки может выдерживать даже взрослая рассада. Поэтому с капустой все будет хорошо, и храниться она будет прекрасно. Для нее такой температурный режим естественный и привычный.