Агроном Данилов рассказал, какие морозы выдерживает капуста

«Капуста – культура морозостойкая, взрослые кочаны могут выдерживать морозы до -8 градусов, – уверяет агроном Виктор Данилов. – И после них капуста оттаивает без потери качества. Если у нас и были морозы, то всего до -4 градусов. И если верхние листья немного подмерзли, то они без труда отойдут.