Эксперты рассказали, как вырастить огурцы и томаты в одной теплице

Набор культур, ради которых мы выстраиваем на участках теплицы, не так уж велик. Самыми ходовыми, как и в открытом грунте, признаны огурцы и помидоры. И, как известно, их запросы к окружающей среде отличаются довольно сильно. Означает ли это, что в одной теплице растения не уживутся? Вовсе нет!

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Любой дачник знает, что огурцы можно поливать хоть каждый день, а в знойные дни и дважды в сутки, – они только отблагодарят щедрым урожаем. Тепло и влажность – вот комфортная среда для салатного короля. Помидоры могут долгое время обходиться без воды, более того, высокая влажность чревата развитием фитофторы – самого распространенного и грозного заболевания томатов. Но даже при такой разности «вкусов» эти культуры можно выращивать в одной теплице, и многие опытные огородники добиваются отличных результатов.

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«Я даже не задавалась таким вопросом, можно или нельзя сажать их вместе, – признается волгоградская дачница Ольга Николаева. – Строить под каждую культуру отдельную теплицу – это нереально, да и незачем, как показывает опыт. Просто огурцы я всегда сажаю в дальнем конце теплицы, противоположном от входа: там нет сквозняков, температура чуточку повыше. Можно дополнительно натянуть пленку от потолка до пола – огурцы будут словно в парнике. Помидоры ближе ко входу. Дверь открывается-закрывается – вот тебе и проветривание, и температура чуточку пониже. Никогда у меня ни огурцы, ни помидоры ничем не болеют».

По словам биолога Натальи Семеновой, специалисты не рекомендуют сажать огурцы и томаты вместе, но если очень хочется, то можно. При этом эксперт дала несколько советов, следуя которым можно создать в теплице некий усредненный микроклимат, приемлемый для обеих культур.

Прежде всего нужно с особым вниманием подойти к выбору сортов и гибридов. В частности, особо важной характеристикой для помидоров будет устойчивость к фитофторе. Огурцы для совместных посадок нужно выбирать универсальные, но не специально выведенные для теплиц. Последние могут оказаться слишком теплолюбивы и нетерпимы к прохладным воздушным потокам.

Поскольку при поливе часть влаги неизбежно превращается в пар, для безопасности томатов имеет смысл сократить число поливов. А чтобы огурцы не страдали бесплодием от обезвоживания, Наталья Семенова советует закладывать в лунки гидрогель. В этом случае периодичность водных процедур можно уменьшить – корни по мере необходимости будут извлекать влагу из напитавшихся гранул в почве.

И третий лайфхак от специалиста: используйте мульчу на огуречной половине теплицы, это также позволит реже поливать посадки, что, помимо прочего, сэкономит ваше время.