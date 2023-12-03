Какую елку выбрать к Новому году? Живую или искусственную, и какую именно в том или другом случае? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сопоставить несколько факторов, пишет Общественная Служба Новостей.

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На елочных базарах можно выбрать миниатюрную елочку, норвежскую пихту, русскую сосну и другие виды новогодних хвойных деревьев. При всей их привлекательности главным минусом такого приобретения остается его недолговечность. Ель – самая пушистая и ароматная, однако осыпается быстрее, чем сосна, которая может простоять дома до месяца.

Чтобы не ошибиться с покупкой, нужно пощупать веточки. Если они ломаются, а хвоя осыпается, такое дерево брать не стоит.

Искусственная елка хороша тем, что не осыпается. Ее покупка – и существенная экономия бюджета, и очевидный экологический плюс. Да, она не пахнет, но это легко поправить специальными маслами. Из хлопот: искусственное дерево нужно где-то хранить, собирать и разбирать. Если вы решились на такую покупку, нужно найти на коробке информацию о сертификате пожарной безопасности. Обратите внимание на производителя: российские и европейские елки здесь в приоритете, при этом отечественные значительно дешевле.

Искусственные ели делятся по типу материала: ели из ПВХ, лески, литой резины. Тут дело вкуса за тем исключением, что последние очень похожи на натуральные деревья и пожаробезопасны.