Цветоводам рассказали, как быстро укоренить черенки любых растений

В практике любителей комнатных растений бывают случаи, когда поставленный в воду черенок долгое время не пускает корни. Оказывается, есть способ ускорить этот процесс.

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После того как черенок отделен от растения, срез нужно «запечатать» корневином – просто припорошить препаратом. Затем нужно поместить черенок в пучок живого сфагнума. Все это помещают в пакет и запечатывают.

Растение нужно поставить в теплое хорошо освещенное место. Обязательным условием при таком способе укоренения является соблюдение чистоты.