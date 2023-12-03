Как убрать самостоятельно засор в унитазе с помощью соды, уксуса и троса

Убираем самостоятельно засор в унитазе с помощью соды, уксуса и троса
Скопилась бумага, попал случайно посторонний предмет или наполнитель для туалета кошек – все это может стать причиной засора в унитазе. Обычным вантузом тут не справиться, если вода льет через край – надо немедленно звонить в коммунальные службы. А если вода просто встала и не уходить – попробуйте прочистить унитаз самостоятельно.
Для начала определите место образования засора. Включите кран раковины: если вода тоже накапливается и не уходит, значит, дело в общем стоке и придется вызывать специалистов. Если же вода из раковины сливается свободно - засорился сам унитаз.
- Горячая вода. Вам понадобится ведро горячей воды, но не кипятка. Вылейте в унитаз и подождите пару минут – засор должно смыть. Метод подходит только для качественного фаянса. У дешевой сантехники может треснуть покрытие от воздействия высокой температуры.
- Сода. Добавьте ½ пачки соды в ведро с горячей водой. Щелочь растворит органические отложения. А если засор объемный, можно сначала высыпать 1/2 пачку соды прямо в унитаз, а затем залить ее полным стаканом уксуса или лимонной кислоты. Затем промойте слив, понемногу спуская воду из бачка.
- Бытовая химия. В продаже много средств для устранения засоров на основе кислоты, лучше брать не гель или жидкость, а в гранулах, они быстрее опустятся к самому засору. Но важно уточнить тип мусора, который попал в сток. Если это, к примеру, полиэтиленовый пакет, то химические средства не помогут.
- Сантехнический трос. Это профессиональный инструмент, купить его можно в хозяйственном магазине. Представляет собой трос, с одного конца оканчивается спиралью и с другого – ручкой в форме буквы Г. Благодаря такой форме мелкий мусор можно протолкнуть в сток, а более крупные предметы — вытащить наружу. Главное – покупайте трос подлиннее, более полутора метров. Перед применением распушите наконечник плоскогубцами, чтобы удобнее было цеплять засор, погрузите трос в отверстие и максимально протолкните в трубу. Вращайте ручку, продолжая погружать трос. Если вы наткнетесь на твердый предмет, подцепите его и вытаскивайте наружу. После того, как слив прочищен, и трос возвращается без мусора, нужно промыть слив. Сливайте воду потихоньку, небольшими партиями. Иначе образовавшаяся воздушная пробка не даст ей пройти внутрь.
Кстати, сантехнический трос может заменить обычная металлическая вешалка. Просто раскрутите её, на конце сделайте небольшой крючок. И попытайтесь подцепить или протолкнуть мусор вперед с помощью возвратно-поступательных движений. Но подойдет такой метод только в том случае, если застой образовался неглубоко.