Как убрать самостоятельно засор в унитазе с помощью соды, уксуса и троса

Скопилась бумага, попал случайно посторонний предмет или наполнитель для туалета кошек – все это может стать причиной засора в унитазе. Обычным вантузом тут не справиться, если вода льет через край – надо немедленно звонить в коммунальные службы. А если вода просто встала и не уходить – попробуйте прочистить унитаз самостоятельно.

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Для начала определите место образования засора. Включите кран раковины: если вода тоже накапливается и не уходит, значит, дело в общем стоке и придется вызывать специалистов. Если же вода из раковины сливается свободно - засорился сам унитаз.

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- Горячая вода. Вам понадобится ведро горячей воды, но не кипятка. Вылейте в унитаз и подождите пару минут – засор должно смыть. Метод подходит только для качественного фаянса. У дешевой сантехники может треснуть покрытие от воздействия высокой температуры.

- Сода. Добавьте ½ пачки соды в ведро с горячей водой. Щелочь растворит органические отложения. А если засор объемный, можно сначала высыпать 1/2 пачку соды прямо в унитаз, а затем залить ее полным стаканом уксуса или лимонной кислоты. Затем промойте слив, понемногу спуская воду из бачка.

- Бытовая химия. В продаже много средств для устранения засоров на основе кислоты, лучше брать не гель или жидкость, а в гранулах, они быстрее опустятся к самому засору. Но важно уточнить тип мусора, который попал в сток. Если это, к примеру, полиэтиленовый пакет, то химические средства не помогут.

- Сантехнический трос. Это профессиональный инструмент, купить его можно в хозяйственном магазине. Представляет собой трос, с одного конца оканчивается спиралью и с другого – ручкой в форме буквы Г. Благодаря такой форме мелкий мусор можно протолкнуть в сток, а более крупные предметы — вытащить наружу. Главное – покупайте трос подлиннее, более полутора метров. Перед применением распушите наконечник плоскогубцами, чтобы удобнее было цеплять засор, погрузите трос в отверстие и максимально протолкните в трубу. Вращайте ручку, продолжая погружать трос. Если вы наткнетесь на твердый предмет, подцепите его и вытаскивайте наружу. После того, как слив прочищен, и трос возвращается без мусора, нужно промыть слив. Сливайте воду потихоньку, небольшими партиями. Иначе образовавшаяся воздушная пробка не даст ей пройти внутрь.