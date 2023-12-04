Кинолог объяснил, как защитить лапы питомца от реагентов зимой
В холодное время года городские прогулки с четвероногим другом бывают небезопасными. Реагенты, которые призваны сделать улицы и тротуары менее скользкими, могут серьезно навредить вашему питомцу, поранив лапы. Как уберечь собак от едкой химии, рассказал NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
Эксперт предупредил, что после прогулки нужно тщательно промыть и осмотреть лапы собаки. Раны, если такие есть, обязательно обработать.
«Если у вас маленькие и средние собаки, лучше всего их перенести на руках через тротуар», — объяснил кинолог.
Если ваш питомец крупной породы, остается только один вариант — тщательно планировать маршрут. Специалист посоветовал выгуливать питомца в парке. Само собой, если дорожки не успели обработать противогололедной смесью.