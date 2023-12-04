Кинолог объяснил, как защитить лапы питомца от реагентов зимой

В холодное время года городские прогулки с четвероногим другом бывают небезопасными. Реагенты, которые призваны сделать улицы и тротуары менее скользкими, могут серьезно навредить вашему питомцу, поранив лапы. Как уберечь собак от едкой химии, рассказал NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

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Эксперт предупредил, что после прогулки нужно тщательно промыть и осмотреть лапы собаки. Раны, если такие есть, обязательно обработать.

«Если у вас маленькие и средние собаки, лучше всего их перенести на руках через тротуар», — объяснил кинолог.