Как рационально использовать пространство в маленькой квартире

При ремонте маленькой квартиры особое внимание следует уделять планировке, чтобы рационально использовать каждый сантиметр пространства, заявила основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко.

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Она назвала «Ленте.ру» основные способы сделать помещение уютным, сохранив свободное пространство.

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Дизайнер интерьеров утверждает: чем меньше квартира, тем точнее должна быть планировка, так как в таком пространстве даже небольшая ошибка будет заметна. Если нет возможности воспользоваться услугами профессионального дизайнера, можно справиться самостоятельно, воспользовавшись программой SketchUp или онлайн-планировщиками пространства, посоветовала Матвеенко.

Также при обустройстве малометражной квартиры важно учитывать эргономику, продолжила она. Например, минимальная ширина проходов должна составлять 70 сантиметров.

«Если вы поняли, что между изножьем кровати и стеной остается всего 60 сантиметров, пожертвуйте размером кровати, — объяснила дизайнер. — Здесь важен честный подход: когда кресло вашей мечты вдруг заняло добрую половину комнаты, откровенно признайтесь себе — не влезает! Вы сможете подобрать не менее симпатичный вариант, а вот вернуть бесценные сантиметры — никак».

Малометражной квартире и мебель нужна особенная, отметила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, технологии дают возможность объединить места хранения с кроватью, поэтому не стоит бояться раскладных диванов, кресел, столов.

Стулья выбирайте либо складные, либо штабелируемые, их можно поставить один на другой аккуратной горочкой. Самый радикальный и смелый вариант — это кровать, которую днем можно откинуть к стене, тем самым полностью спрятав. Это поможет сэкономить много места!

Побороться за сантиметры и сделать пространство более эргономичным помогут плавные, обтекаемые формы, считает дизайнер. По ее мнению, в маленькой квартире при правильной планировке уместится даже диван, просто стоит заказать модель без подлокотников.